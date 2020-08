Επίθεση από τρεις νεαρούς καταγγέλλει ότι δέχθηκε ένας οδηγού λεωφορείου όταν τους ζήτησε να φορέσουν μάσκα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το μεσημέρι της Πέμπτης στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κηφισιά για Κρυονέρι, τρεις επιβάτες, νεαρής ηλικίας, ανέβηκαν σε στάση στην Εκάλη χωρίς μάσκα και τότε ο οδηγός τούς ζήτησε να φορέσουν καθώς είναι υποχρεωτική.

Εκείνοι, όχι μόνο δεν έδωσαν σημασία, αλλά προπηλάκισαν άγρια τον οδηγό, υβρίζοντάς τον και φτάνοντας στο σημείο να τον φτύσουν.

Υπενθυμίζεται ότι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλεται το πρόστιμο των 150 ευρώ.

Σήμερα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας πλέον σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού εντός στρατοπέδων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Το νέο μέτρο έχει άμεση ισχύ και η εφαρμογή του προβλέπεται μέχρι τις 24 Αυγούστου.

Αυστηρές συστάσεις

Αυστηρή είναι η σύσταση για γενικευμένη χρήση μάσκας για μια εβδομάδα σε όλους τους χώρους προς όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από διακοπές σε περιοχές με επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα. Υπάρχει ακόμη σύσταση για ιδιαίτερη μέριμνα αυστηρής τήρησης των υγειονομικών μέτρων και χρήση μάσκας σε ναούς και άλλους χώρους λατρείας καθώς και χώρους που αναμένεται υψηλός συγχρωτισμός ενόψει των τελετών και εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου.

Σύσταση για ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα ατομικά μέτρα υγιεινής δίνεται επίσης κατά και μετά το κύμα επιστροφής από τις διακοπές ιδιαίτερα σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία. Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού για την τήρηση των μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Επιπλέον, παρατείνεται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους, (εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων, χώρους λατρείας) ενώ συστήνεται έντονα και η χρήση της σε ανοικτούς χώρους, όταν δεν είναι εφικτό να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.

Αναλυτικά οι χώροι:

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

-Υπηρεσίες διαιτολογίας

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων

-Υπηρεσίες μασάζ

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

-Φαρμακεία

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

-Ανελκυστήρες