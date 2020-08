Στη σύγκρουση της ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος» με τη τουρκική Kemal reis και στην υψηλή ένταση που κυριαρχεί στην ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται ανάλυση των Υaroslav Trofimov (επικεφαλής του διπλωματικού ρεπορτάζ) και David Gauthier-Villars (ανταποκριτής στην Άγκυρα) στην Wall Street Journal με τίτλο «Turkish, Greek Frigates Collide in the Mediterranean Sea» και υπότιτλο Collision shows how close the two NATO allies have come to a full-fledged military conflict» («Τουρκική και ελληνική φρεγάτα συγκρούονται στη Μεσόγειο-Η σύγκρουση δείχνει το πόσο κοντά σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση έφθασαν οι δύο Νατοϊκοί σύμμαχοι»).

Τα δύο πολεμικά πλοία από Ελλάδα και Τουρκία συγκρούστηκαν στην ανατολική Μεσόγειο λόγω του ναυτικού αδιεξόδου που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Άγκυρας να ξεκινήσει έρευνες για πετρέλαιο σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναφέρουν εισαγωγικά οι αρθρογράφοι. Το περιστατικό σύγκρουσης της φρεγάτας Λήμνος και της τουρκικής Kemal Reis την περασμένη Τετάρτη που δεν δημοσιοποιήθηκε από καμία πλευρά, δείχνει το πόσο κοντά στην σύγκρουση έφθασαν οι δύο Νατοϊκοί Σύμμαχοι.

Διαβάστε: Επακούμβηση: Πληροφορίες ότι αποχωρεί το Kemal Reis από την ελληνική υφαλοκρηπίδα

Λίγο μετά το συμβάν, ο Γάλλος Πρόεδρος Macron είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια διέταξε την αποστολή των γαλλικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή. Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο, η Ελλάδα ήγειρε το θέμα στην συνάντηση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ την Παρασκευή ζητώντας την αλληλεγγύη της Ε.Ε. κρίση στην ανατολική Μεσόγειο κλιμακώθηκε από τον περασμένο Νοέμβριο όταν και η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την υποστηριζόμενη από αυτήν κυβέρνηση στη Λιβύη.

Η συμφωνία αυτή διεκδικούσε ένα μεγάλο θαλάσσιο τμήμα που η Ελλάδα ανέκαθεν θεωρούσε δική της ΑΟΖ. Τα σχέδια της Τουρκίας για αποστολή του πλοίου σεισμικών ερευνών Oruc Reis αρχικά πάγωσαν λόγω των προσπαθειών της Γερμανίας για επίτευξη συμβιβασμού. Ενθαρρυνόμενοι από την Καγκελάριο Merkel, Έλληνες και Τούρκοι αξιωματούχοι οργάνωναν την συνέχιση των συνομιλιών που είχαν ανασταλεί για αρκετά χρόνια.

Διαβάστε: Επακούμβηση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα έδειξε ο Δένδιας σε Πομπέο

Η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για τις ΑΟΖ

Ωστόσο, όταν στις 6 Αυγούστου 2020, Ελλάδα και η Αίγυπτος υπέγραψαν την δική τους συμφωνία οριοθέτησης, η οποία επικαλύπτει τις τουρκολυβικές διεκδικήσεις, το Oruc Reis, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία, ξεκίνησε για την περιοχή που η Αθήνα θεωρεί δική της ΑΟΖ. «Αισθανθήκαμε προδομένοι» τόνισε τούρκος αξιωματούχος. Σύμφωνα με ανώτατο Έλληνα αξιωματούχο, το Oruc Reis περιστοίχιζαν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία και σε ευρύτερο κύκλο άλλα τουρκικά πλοία. Τα ελληνικά πλοία που παρακολουθούσαν τα τουρκικά είχαν εντολές να μην πλησιάζουν εγγύτερα των 6000 γιαρδών. Όταν η ελληνική φρεγάτα Λήμνος προσπάθησε να μεταβεί από την μια πλευρά του τουρκικού σχηματισμού στην άλλη πλευρά, η φρεγάτα Kemal reis αντέδρασε «άγαρμπα» («rather clumsily») και τα δύο πλοία συγκρούστηκαν.

Η φρεγάτα Λήμνος που ναυπηγήθηκε πριν 40 χρόνια δεν υπέστη ζημιές και έλαβε μέρος την επόμενη μέρα σε κοινές περιπολίες με γαλλικά πλοία. Η φρεγάτα Kemalreis, ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία της Τουρκίας, σύμφωνα με τον Ελληνα αξιωματούχο, «έχει μια μεγάλη τρύπα στην δεξιά της πλευρά εκεί που βρίσκονται τα υπόστεγα των ελικοπτέρων» και η Τουρκία θα προσπαθήσει να τις επισκευάσει στην θάλασσα για να μην αναγκαστεί να παραδεχθεί το εύρος της ζημιάς.

«Πρόκειται για ένα ατυχές συμβάν που δείχνει τους κινδύνους της παρακινδυνευμένης στρατιωτικής διπλωματίας» (military brinkmanship) τόνισε ο Έλληνας αξιωματούχος. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη σύγκρουση ενώ ένας εξ αυτών τόνισε ότι «δεν υπήρξε κλιμάκωση. Υπήρξε αυτοσυγκράτηση». Οι αξιωματούχοι αυτοί παρέπεμψαν τα ερωτήματα περί ζημιών που φέρεται να υπέστη το Kemalreis στο τουρκικό Υπουργείο Αμυνας το οποίο δεν απάντησε στα μηνύματα για σχολιασμό. Υπαινισσόμενος το συμβάν ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν το περιέγραψε ως επίθεση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς χωρίς ωστόσο να προβεί σε λεπτομέρειες για το πως εξελίχθηκε το συμβάν. «Αν συνεχιστεί αυτό θα προβούμε σε αντίποινα» είπε ο Ερντογάν, την Παρασκευή. «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους συγγενείς μας μόνους νεκρούς ή ζωντανούς και ότι είναι απαραίτητο θα το πράξουμε όταν έρθει η ώρα. Το λέω δυνατά και ξεκάθαρα». ).

Πηγή: Wall Street Journal