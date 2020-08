Διακεκριμένοι πολιτικοί, καθηγητές και συγγραφείς, με επιστολή τους στην εφημερίδα «Times», καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και τη βρετανική, να στηρίξουν Ελλάδα και Κύπρο, με αφορμή πρόσφατο κύριο άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Οι προκλήσεις του Ερντογάν». Οι 25 προσωπικότητες της Βρετανίας στην επιστολή τους τονίζουν ότι η άρνηση της Τουρκίας να προσυπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ συνιστά εσκεμμένη απόπειρα να στερήσει δικαιώματα από νησιωτικά κράτη. Επισημαίνουν, ακόμη, ότι η στάση του Ερντογάν προκαλεί ένταση στην περιοχή, τη στιγμή που ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στη Σύμβαση αποτελεί μονόδρομο για τη σταθερότητα.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν: «Είμαστε κι εμείς βαθύτατα ανήσυχοι για την κλιμάκωση της ρητορικής και των απειλών του προέδρου Ερντογάν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι θετικές ενέργειες στον τομέα της ενέργειας συνιστούν ευκαιρία για οικοδόμηση πιο παραγωγικών και σταθερών περιφερειακών σχέσεων, αλλά απαιτείται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να υπακούν στο Διεθνές Δίκαιο. Άλλες περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν επιδείξει θέληση να διαπραγματευτούν εντός του πλαισίου της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (Unclos).

Η άρνηση της τουρκικής κυβέρνησης να αποδεχθεί τη Σύμβαση αποτελεί εμπόδιο, μια συνειδητή προσπάθεια της Άγκυρας να στερήσει στα νησιωτικά κράτη και στα κράτη με νησιωτικά συμφέροντα τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με το εθιμικό Διεθνές Δίκαιο. Η πολιτική του κ. Ερντογάν τροφοδοτεί την περιφερειακή ένταση.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής, θα πρέπει να εκπέμψουν καθαρό μήνυμα στήριξης σε κράτη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, που τηρούν τους πολυμερείς κανόνες.

Οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σαφείς ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν είναι αποδεκτές. Μια πολιτική ”ίσων αποστάσεων” μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα είναι ακατάλληλη. Ο μόνος εφικτός τρόπος για να μειωθεί η ένταση και να επιτευχθεί σταθερότητα είναι μέσω του σεβασμού της Unclos και των διαδικασιών του Διεθνούς Δικαίου».

Την επιστολή υπογράφουν οι:

Kevin Featherstone, Professor of Contemporary Greek Studies, London School of Economics

John Kittmer, former British Ambassador to Greece

Alberto Costa MP, Chair of the All Party Parliamentary Group for Greece

Denis MacShane, former Europe Minister

Lord Wallace of Saltaire, Liberal Democrat Cabinet Office spokesman

Roderick Beaton, Emeritus Koraes Professor, King’s College London

Dame Averil Cameron

Paul Cartledge, Professor of Greek Culture Emeritus, University of Cambridge

Professor Richard Clogg

Louis de Bernières, author

Peter Frankopan, Professor of Global History, University of Oxford

Stephen Fry

Timothy Garton Ash, Professor of European Studies, University of Oxford

Charles Grant, Director, Centre for European Reform

David Harsent, author, Fellow of the Hellenic Authors Society

Judith Herrin, Professor Emerita, King’s College London

Victoria Hislop, author, Honorary Citizen of Greece

David Holton, Emeritus Professor of Modern Greek, University of Cambridge

Will Hutton, Principal, Hertford College Oxford

Michael G. Jacobides, Professor of Entrepreneurship & Innovation, London Business School

Peter Mackridge, Emeritus Professor of Modern Greek, University of Oxford

Sean O’Brien, Professor of Creative Writing, Newcastle University

Ruth Padel, Professor of Poetry, King’s College London

Gonda Van Steen, Koraes Professor, King’s College London

Sofka Zinovieff, author