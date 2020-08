Ελληνοτουρκικά: “Θα είναι ήττα του Ερντογάν η εκεχειρία που συζητείται στην Λιβύη, έστω και για λίγες ώρες” τόνισε ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης που ήταν καλεσμένος στο OPEN. Επίσης για το θέμα της δεύτερης συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων S-400 ανακοίνωσε ότι παράγγειλε η Τουρκία, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός αποκάλυψε από την Μόσχα, ότι η ανακοίνωση είναι περισσότερο για διαφημιστικούς λόγους καθώς αυτή την περίοδο λαμβάνει χώρα στην Τουρκία μια έκθεση πολεμικού υλικού.

Η Ελληνική anti-Navtex

Με αεροναυτική άσκηση σε περιοχή που περιλαμβάνει και τα ύδατα της NAVTEX που επεκτάθηκε χθες από την τουρκική πλευρά, απαντά η Αθήνα στις κινήσεις της Αγκυρας. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, κατόπιν της παράτασης της προηγούμενης παράνομης αγγελίας NAVTEX στην οποία προχώρησε η Τουρκία το απόγευμα της 23ης Αυγούστου για την συνέχιση των ερευνών του Oruc Reis έως τις 27 Αυγούστου 2020 και 23.59 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα θα δεσμεύσει με αγγελία NAVTEX περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου.

Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου ώς τις βραδινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με πηγές και κατόπιν της παράτασης της προηγούμενης παράνομης αγγελίας NAVTEX στην οποία προχώρησε η Τουρκία το απόγευμα της 23ης Αυγούστου για την συνέχιση των ερευνών του Oruc Reis έως τις 27 Αυγούστου 2020 και 23.59 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα δέσμευσε με αγγελία NAVTEX περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου. Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου ώς τις βραδυνές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020.

Παράταση στη NAVTEX για το Oruc Reis έως τις 27 Αυγούστου

Η επιλογή της Τουρκίας, για την οποία πάντως είχαν προϊδεάσει αναλυτές της τακτικής του Ερντογάν, δυναμιτίζει εκ νέου το κλίμα «εκθέτοντας» και τη Γερμανία που τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα για απευθείας διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επιχείρημα που προφανώς χρησιμοποιεί για να εμποδίσει και τη λήψη μέτρων για κυρώσεις στην Τουρκία από την ΕΕ.

Δείτε την σχετική ειδοποίηση για παράταση της NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20

Η απάντηση της ελληνικής κυβερνησης

Κυβερνητικά στελέχη, σε ότι αφορά την παράταση της παράνομης τουρκικής NAVTEX, αναφέρουν τα εξής:

«Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο οτι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μόνο που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Κρίσιμη η εβδομάδα που ξεκίνησε

Μεθαύριο Τρίτη 25/8 θα μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας πραγματοποιεί αυθημερόν επίσκεψη σε Ελλάδα και Τουρκία για να οριστικοποιήσει το ραντεβού των τριών (Γιαν Χέκερ, Ελένη Σουρανή, Ιμπραήμ Καλίν), πιθανώς την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώστε να ανοίξει μία προοπτική ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας καταθέτει στην ελληνική Βουλή την συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των ΑΟΖ των δυο χωρών, όπου εκεί (δλδ στη Βουλή) αν κρίνουμε π.χ από προχθεσινό άρθρο 7 υποδείξεων του Ευάγγελου Βενιζέλου προς την κυβέρνηση ή τα όσα έχουν διατυπωθεί εσωτερικά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείονται πολυποίκιλες διαφοροποιήσεις στις τάξεις και των τριών μεγάλων κομμάτων. Αναμφισβήτητα η ερχόμενη εβδομάδα θα εξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 27-28/8 σειρά έχει το Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βερολίνο όπου πιθανότατα θα ζήσουμε το συνηθισμένο «θέατρο του παραλόγου» όπου στο σενάριο και αυτή την φορά η Ελλάδα θα περιμένει παρουσίαση σχεδίου κυρώσεων κατά της Τουρκίας, οι άλλοι θα μιλούν για την… Λευκορωσία και στο τέλος θα καταλήξουν να μας παρέχουν απλόχερα αλλά μόνο «αλληλεγγύη και κατανόηση».

Ο Ερντογάν φυσικά δεν θα παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά βάσει προγράμματος που έχει θέσει εδώ και 3 μήνες η τουρκική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ θα ξεκινήσει έρευνες σε περιοχές νοτίως της Κρήτης και εντός της περιοχής που προβλέπει το τουρκολιβυκό μνημόνιο με τουρκικά γεωτρύπανα.

Ο χρόνος μέχρι τις 24/9 και το (που να μην ήταν και) έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης είναι πολύς. Εκεί θεωρητικά θα αποφασιστεί η συνολική ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Στην πραγματικότητα σε αυτό το διάστημα θα έχουν δημιουργηθεί οι νέες συνθήκες συμπεριλαμβανομένου και του ελληνοτουρκικού διαλόγου τον οποίο ενορχηστρώνει η Γερμανία σε συνθήκες πίεσης συμβιβασμών για την Ελλάδα. Ο δε Ερντογάν αποδεικνύει με την αποψινή παράταση ότι τσαλακώνει κάθε κόκκινη γραμμή μας.

Δείτε την ελληνική NAVTEX

ZCZC HA65

240500 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 490/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. SHIPS AND AIRCRAFT EXERCISES

FROM 250510 UTC UNTIL 272059 UTC AUG 20

IN THE AREA BOUNDED BY:

35-15.0N 027-00.0E

35-15.0N 029-50.0E

34-15.0N 030-05.0E

33-48.6N 029-54.5E

33-41.2N 028-46.2E

33-35.0N 027-55.0E

33-35.0N 027-00.0E

2. CANCEL THIS MSG 272200 UTC AUG.

NNNN

ZCZC HA64

231840 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 489/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA44 (1062/20) IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER 1062/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC AUG 20.

NNNN

ZCZC HA03

221710 UTC AUG 20

IRAKLEIO RADIO

1. SUMMARY OF NAVWARNS IN FORCE

AT 221710 UTC AUG 20

2015: 508

2016: 124

2019: 698

2020: 051,198,205,229,

320,340,361,424

442,451,454,455

483,484

2. CANCEL THIS MSG 291710 UTC AUG 20.

NNNN

ZCZC HA61

200700 UTC AUG 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 483/20

SW AEGEAN SEA

MYRTOO SEA

EXTENTION OF ACTIVATION ‘NISIDES KARAVIA,

FIRING PRACTICE AREA’.

FROM 241500Z TO 241800Z AUG 20

SHIPS AND AIRCRAFTS FIRING EXERCISES

PRACTICE AREA WITHIN HELLENIC TERRITORIAL

WATERS IN THE AREA BOUNDED BY:

A. 36-56N 023-29E

B. 36-42N 023-32E

C. 36-41N 023-48E

D. 36-47N 023-55E

2. CANCEL THIS MSG 241900 UTC AUG. 20

NNNN

ZCZC HA24

071630 UTC AUG 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 451/20

SOUTH AIGAIO SEA

KRITI ISLAND

NORTH MARMARA POINT

LIGHT IN PSN:

35-28N 025-13E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA14

041710 UTC AUG 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 442/20

SOUTH CRETAN SEA

GAVDOPOULA ISL

GAVDOPOULA LIGHT

IN PSN:

34-56.3N 023-59.4E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA96

301200 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 424/20

SW AEGEAN SEA

MYRTOO SEA

ACTIVATION ‘NISIDES KARAVIA,

FIRING PRACTICE AREA’.

03-06,10-13,17-20,24-27,31 AUG. 20

FROM 0500Z TO 1200Z

SHIPS AND AIRCRAFTS FIRING EXERCISES

PRACTICE AREA WITHIN HELLENIC TERRITORIAL

WATERS IN THE AREA BOUNDED BY:

A. 36-56N 023-29E

B. 36-42N 023-32E

C. 36-41N 023-48E

D. 36-47N 023-55E

2. CANCEL THIS MSG 311300 UTC AUG. 20

NNNN

ZCZC HA79

241500 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 411/20

SOUTHEAST AEGEAN SEA

SIKINOS ISL

SKALA LIGHT:

36-40.5N 025-08.9E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA61

182300 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 393/20

KYKLADES ISLANDS

FOLEGANDROS ISLAND

NORTHEAST END OF ENTRANCE TO

KARAVOSTASI BAY

LIGHT:

36-37,00N 024-57,20E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA15

261130 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 361/20

SOUTH CRETAN SEA

CRETE ISL.

STREAMING OF BUOYS – SCIENTIFIC INSTRUMENTS

FROM 30 JUN 20

IN PSNS:

35-13.7N 023-50.6E

35-13.5N 023-51.2E

35-13.3N 023-50.3E

UNTIL FURTHER NOTICE

NNNN

ZCZC HA93

161400 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 340/20

NORTHWEST CRETAN SEA

CRETE ISL

GRAMVOUSA LIGHT:

35-38,9N 023-34,6E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA73

030930 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 320/20

KRITIKO SEA.

ACTIVATION OF

KRITI FIRING PRACTICE AREA.SECTOR ‘C’

1. MISSILE AND GUN FIRING

I) 0530 UTC TO SUNSET.

EVERY WED, THU, FRI AND SAT

FROM 01 JAN 20 TO 31 DEC 20

II) 01 APR 20 TO 31 OCT 20 SECTOR

‘C’ WILL NOT BE ACTIVATED ON SATURDAY

UNLESS NOTIFIED BY APPROPRIATE NAVWARN

IN AREA BOUNDED BY:

A. 36-18N 024-07E

B. 36-18N 025-59E

C. 36-25N 026-12E

D. 36-16N 026-40E

E. 35-36N 026-41E

F. 35-31N 024-11E

G. 35-36N 024-07E

III) TARGET DROPPING ZONES

R1: CIRCLE OF 1000 METRES RADIUS

CENTRED ON: 35-32,00N 024-13,00E AND

R2: CIRCLE OF 1000 METRES RADIUS

CENTRED ON: 35-36,30N 024-10,00E

TRANSITTING VESSELS KEEP WATCH

‘NAMFI CONTROL’ ON VHF CH 12/16

2. CANCEL THIS MSG 311615 UTC DEC 20

NNNN

ZCZC HA77

261430 UTC APR 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 229/20

EAST AIGAIO SEA

SAMOS ISLAND

PRASONISI ROCKISLET LIGHT:

37-48N 026-58E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA53

061600 UTC APR 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 205/20

NOTICE TO ALL MARINERS.HELLENIC TERRITORIAL SEA

AND AEGEAN’S HIGH SEAS HAVE ALWAYS BEEN

SAFE AND SECURE FOR SEAFARERS. TURKEY HAS

REPEATEDLY EXPLOITED THE NAVTEX WARNING

SYSTEM TO PROMOTE HER REVISIONIST NATIONAL

AGENDA REGARDING THE STATUS OF THE AEGEAN,

TO THE DETRIMENT OF SAFETY OF MARINERS.

THE HELLENIC AUTHORITIES DENOUNCE SUCH

PRACTICES AND UNDERLINE THAT THE HELLENIC

COASTGUARD STANDS READY TO PROTECT LIFE

AT SEA,SAFEGUARD THE FREEDOM OF NAVIGATION

AND PREVENT ANY ILLEGAL ACTIVITY AT SEA,

ALONG WITH THE INTERESTS OF THE INTERNATIONAL

SHIPPING COMMUNITY AND ENFORCE THE RULE OF

THE LAW OF THE SEA.

NNNN

ZCZC HA43

191030 UTC NOV 15

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 508/15

EASTERN AEGEAN SEA

NUMEROUS SMALL UNSEAWORTHY OVERCROWDED

RUBBER BOATS MOVE IN CLOSE VICINITY

DEPARTING FROM TURKISH COASTLINES

TOWARDS GREEK ISLANDS.

VESCELS SAILING ABOVE MENTIONED

AREA ARE REQUESTED TO EXERCISE

PARTICULAR CAUTION AND

KEEP A SHARP LOOKOUT.

TAKING ALSO IN TO ACCOUNT

THAT SAR OPERATIONS MAYBE

IN PROGRESS.

NNNN

ZCZC HA59

231700 UTC MAR 16

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 124/16

EASTERN AEGEAN SEA

NATO ACTIVITIES/SUPPORT TO ASSIST

WITH THE REFUGEE AND MIGRANT CRISIS

ARE TAKING PLACE.

VESSELS SAILING IN THE ABOVE MENTIONED

AREA ARE KINDLY REQUESTED TO KEEP

CLEAR FROM NATO UNITS

FOR SAFETY REASONS

NNNN

ZCZC HA83

270820 UTC DEC 19

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 698/19

SOUTH IONIO – KITHIRA SEA.

ACTIVATION OF ‘METHONI’

FIRING PRACTICE AREA.

1. AIRCRAFTS FIRING EXERCISES

I) SUNRISE TO SUNSET EVERY MONDAY

II) SUNRISE TO 2100 UTC EVERY

TUESDAY, WEDNESDAY AND THURSDAY

III) SUNRISE TO 1000 UTC EVERY FRIDAY

FROM 01 JAN 20 TO 31 DEC 20.

IN AREA BOUNDED BY:

A. 36-48,00N 021-40,00E

B. 36-48,00N 021-50,00E

C. 36-42,00N 021-54,00E

D. 36-31,00N 022-13,00E

E. 36-21,50N 022-04,50E

F. 36-36,00N 021-40,00E

2. CANCEL THIS MSG 312200 UTC DEC 20.

NNNN

ZCZC HA50

201145 UTC JAN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 51/20

AIGAIO SEA – IONIO SEA

VTS JURISDICTION AREAS:

KERKYRA VTS CENTRE – IGOUMENITSA VTS

SUBCENTER – PATRA VTS CENTRE –

ANTIRRIO VTS SUBCENTRE – RAFINA VTS

CENTRE – LAVRIO VTS SUBCENTRE

AND PIRAEUS VTS CENTRE

CONTINUE TO EXPERIENCE TECHNICAL

PROBLEMS PROVIDING ONLY INFORMATION

SERVICES TO VESSELS.-

VESSELS TO WHICH SYSTEM

APPLIES, SAILING IN KERKYRA,

IGOUMENITSA, PATRA , ANTIRRIO,

RAFINA, LAVRIO AND PIRAEUS VTS AREAS

OF JURISDICTION ARE KINDLY REQUESTED

TO MONITOR RESPECTIVE CHANNELS

OF VTS COMMUNICATION

CHANNELS 11-13-14-71-74 VHF

SIMULTANEOUSLY WITH DISTRESS

AND SAFETY CHANNEL (CHANNEL 16 VHF)

REPORTING THEIR ARRIVAL OR DEPARTURE

MOVEMENTS FROM RESPECTIVE VTS

JURISDICTION AREAS

NNNN

ZCZC HA44

030740 UTC MAR 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 198/20

SARONIKOS GULF

PORT OF PIRAEUS

WORKS IN PROGRESS-EXTENSION

OF PIRAEUS PORT IN AREA:

37 56,2N – 023 37,2E

37 56,2N – 023 37,1E

37 56,2N – 023 36,9E

37 55,9N – 023 37,0E

37 55,8N – 023 37,0E

37 55,7N – 023 37,1E

37 55,7N – 023 37,2E

37 55,8N – 023 37,4E

37 55,8N – 023 37,5E

37 55.9N – 023 37,5E

THE AREA MARKED BY 10 YELLOW

FLASHING LIGHTS

NNNN