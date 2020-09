Σφοδροί άνεμοι σαρώνουν την Ζάκυνθο τώρα συνοδεία βροχής. Ο πυρήνας του Ιανού βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά από το νησί. Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.Straight line winds invading Zante island now. Tropical cyclone Ianos is about a few kilometres from the island, and he will make landfall by the early morning with a lot of rain and extreme wind gusts. Stay at your homes, stay safe!Πηγή: Stathis Fiorentinos

Gepostet von Forecast Weather Greece am Donnerstag, 17. September 2020