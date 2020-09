Ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20 η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως είχε ανακοινωθεί από το ελληνικό ΥΠΕΞ, βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί και διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά, σε αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έχει καταλύσει η πολυπληθής αμερικανική αποστολή, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσσουν αγκωνιές αντί για χειραψίες τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Πομπέο, χθες το βράδυ, κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επισημαίνει ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο twitter.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει.

Tweets by USAmbPyatt

Κοινό στρατηγικό όραμα με την Ελλάδα

Εξάλλου νωρίτερα με μήνυμά του στο Twitter ο αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι «είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινό στρατηγικό όραμα. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και ανυπομονώ για μια παραγωγική επίσκεψη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αμερικανός υπουργός.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 28, 2020

Ο κ. Πομπέο ο οποίος έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Δένδια θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια, στον ΣΒΒΕ, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ενώ στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Σούζαν, θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή του στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Επόμενος σταθμός τα Χανιά

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα φιλοξενηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο σπίτι του στο Ακρωτήρι. Με τον πρωθυπουργό θα επισκεφθεί την Τρίτη τη Ναυτική Βάση της Σούδας για να υπογραμμίσει την ισχυρή εταιρική σχέση ασφάλειας των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Πέρα από το αμιγώς διμερές μενού, στις επαφές του κ. Πομπέο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περιλαμβάνεται και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. [Διαβάστε το ρεπορτάζ]

Η διπλή επίσκεψη Πομπέο σε Θεσσαλονίκη και Χανιά είναι ένα καταρχήν ισχυρό μήνυμα ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Διόλου τυχαίο δεν είναι και το γεγονός ότι ότι πριν λίγες ημέρες ο κ. Πομπέο είχε βρεθεί στην Κύπρο, επισκέπτεται την Ελλάδα για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο ενώ εντύπωση προκαλεί ότι το πρόγραμμά του δεν έχει κάποια επίσκεψη στην Άγκυρα.

Κρίσιμος εταίρος η Ελλάδα το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Όπως τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και κρίσιμης σημασίας εταίρο στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται «κλειδί» για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης, ενώ τονίζεται εκ νέου πως η σχέση Αθήνας – Ουάσιγκτον είναι στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρεϊ Πάιατ, δημοσιεύοντας στο Twitter το ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Greece is a critical partner with which the U.S. shares key strategic goals. The U.S. considers Greece a pillar of stability in the Eastern Mediterranean and the Western Balkans and a vital partner in bolstering security and prosperity in the region. https://t.co/RmHQeavE3b — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 27, 2020

Επικοινωνία Πομπέο – Στόλτενμπεργκ

Νωρίτερα, η Ανατολική Μεσόγειος βρέθηκε στο επίκεντρο επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο κ. Πομπέο χαιρέτισε τις ανακοινώσεις των ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών και υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης των εντάσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέσω ανάρτησής του στο Twitter, ο κ. Πομπέο δήλωσε πως με τον κ. Στόλτενμπεργκ συζήτησαν «για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ επανέλαβαν «τη σημασία της ενότητας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Η επικοινωνία των Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον κ. Στόλτενμπεργκ πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του κ. Πομπέο στην Ελλάδα.

Σε tweet του, λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον, χθες, ο κ. Πομπέο, ο οποίος είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε: «Ξανά στον δρόμο πηγαίνοντας προς την Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσουμε τις ισχυρές διμερείς σχέσεις μας και τη σημασία της σταθερής περιφερειακής συνεργασίας. Πρώτη στάση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα».