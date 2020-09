Το μόνιμο ελλιμενισμό του θηριώδους αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Hershel «Woody» Williams στη Σούδα, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2020 ο Μάικ Πομπέο κατά την επίσκεψή του στην αμερικανική στρατιωτική βάση στην Κρήτη. «Το USS Hershel Williams, θα έρθει στη Σούδα και είναι μια τέλεια επιλογή στρατηγική θέση και συμβολίζει ότι η σχέση μας γίνεται πιο ισχυρή» τόνισε χαρακτηριστικά ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για μια σημαντική αμερικανική παρουσία στην περιοχή, με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ελλάδα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της για την προμήθεια φυσικού αερίου», είπε ο Μάικ Πομπέο συμπληρώνοντας ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και υποστηρίζουν το «διάλογο μεταξύ χωρών -μελών του ΝΑΤΟ». «Πιστεύουμε στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και στηρίζουμε όλες τις ενέργειες για την ευημερία της περιοχής» πρόσθεσε και κατέληξε «είστε ένα φως στην περιοχή και καλός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το θηριώδες ελικοπτεροφόρο έχει μήκος 230 μέτρα και διαθέτει κατάστρωμα πτήσης τεσσάρων σημείων, 4.830 τετραγωνικών μέτρων. Περαιτέρω χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα υπόστεγο, κατάστρωμα αποστολής και χώρους εργασίας και διαβίωσης για εκατοντάδες επιβάτες. Υπενθυμίζεται ότι το ελικοπτεροφόρο είχε φτάσει στη Σούδα στις 18 Αυγούστου.

Το πλοίο πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel «Woody» Williams, ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ιβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945.

Ο Hershel «Woody» Williams είναι σήμερα 96 ετών (γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1923 στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ) και είναι ο τελευταίος επιζών με Μετάλλιο Τιμής από το θέατρο επιχειρήσεων του Ειρηνικού Ωκεανού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως είχε τονίσει και στο παρελθόν ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, το ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams είναι η νεότερη προσθήκη στη δύναμη του αμερικανικού ναυτικού στην Ευρώπη και στη στρατηγικά δυναμική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!

Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 13, 2020