Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στο διαδίκτυο σε όλη τη χώρα από το μεσημέρι της Τετάρτης. Χρήστες της Vodafone αναφέρουν στο Twitter πως δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ.

Πάντως οι συνδέσεις τόσο στο δίκτυο κινητής όσο και στα data γίνονται με χαρακτηριστική δυσκολία. Ακόμη, φαίνεται πως δεν υπάρχει πρόσβαση στην εξυπηρέτηση πελατών ενώ έχει “πέσει” και το site της εταιρείας.

Το πρόβλημα επιβεβαιώνεται πάντως και από τη Vodafone Γερμανίας.

@Vodafone_GR I have networking problems, your site is down and your free technical support line 13840 is down. Is this a coincidence? pic.twitter.com/IkIanV5mVV

— Logan St. (@Logan_Dou) September 30, 2020