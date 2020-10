Σημαντική εξέλιξη στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς παράλληλα με την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο μηχανισμός αυτός είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συναντήσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των δύο χωρών.

Στόχος, η μείωση του κινδύνου «περιστατικών ή ατυχημάτων» στην Ανατολική Μεσόγειο και περιλαμβάνει μια «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας ώστε να διευκολύνεται η αποκλιμάκωση σε αέρα και θάλασσα. «Καλωσορίζουμε την εγκαθίδρυση του στρατιωτικού μηχανισμού αποκλιμάκωσης που επιτεύχθηκε μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου Ελλάδας και Τουρκίας, χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ», αναφέρει σε δήλωσή του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για την επίτευξη συμφωνίας.

I welcome the establishment of a military de-confliction mechanism @NATO to reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. This was achieved through the constructive engagement of Greece and Turkey. I remain in close contact with both Allies. https://t.co/yoxW04L0Cp

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 1, 2020