Η κυβέρνηση προσπαθεί με μέτρα να περιορίσει το συνωστισμό στις πλατείες από όπως φαίνεται κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν τη νύχτα… μέρα και βγήκαν στις πλατείες. Την τιμητική τους είχαν για ακόμη μια νύχτα οι πλατείες και μπορεί να περίπτερα να έκλεισαν αλλά αυτό δεν πτόησε τους νεαρούς να κάτσουν στα παγκάκια μέχρι το πρωί.

Ο καλός καιρός οδηγεί τους πολίτες έξω απο τα σπίτια τους , τα μαγαζιά είναι κλειστά μετά τις 12 τη νύχτα και ο μόνος τρόπος είναι η..πλατεία. Έτσι για ακόμη ένα βράδυ στο Μοναστηράκι ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος και απολάμβανε τη βραδιά σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Το ίδιο και στην πλατεία Βαρνάβα στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι με τα ποτά ανά χείρας.

Τι ισχύει για την Αττική

Πάντως τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση βρίσκονται σε ισχύ έως και τι2 12 Οκτωβρίου με τα πρόστιμα να είναι τσουχτερά για τους παραβάτες. Μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια Αττικής ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

-Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

-Επιτρέπονται έως και 9 άτομα σε συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Έχουν ανασταλεί οι συναυλίες σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

-Έχουν ανασταλεί οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους.

-Έχει ανασταλεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων.

-Θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ατόμων σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες.

-Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι έξι.

-Επιπλέον έχει ανασταλεί η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία. Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι αυτόματοι πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών. Επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.