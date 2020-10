Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα σημερινά (4/10) κρούσματα, τα οποία ανέρχονται στα 229. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως μετά από καιρό η Αττική είχε κάτω από 100 κρούσματα, καθώς εντοπίστηκαν 97.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Σήμερα ανακοινώνουμε 229 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές συρροές και 28 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 19842, εκ των οποίων το 55.8% άνδρες.

3049 (15.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 8083 (40.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

82 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 25 (30.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 81.7%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 223 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 409 θανάτους συνολικά στη χώρα. 153 (37.4%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Που εντοπίζονται τα κρούσματα

Αναλυτικότερα:

8 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο

97 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές

9 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Δράμας

1 κρούσμα στην Π.Ε Εύβοιας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

1 κρούσμα στην Π.Ε Καβάλας

6 κρούσματα στην Π.Ε Καρδίτσας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

1 κρούσμα στην Π.Ε.Κέας Κύθνου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστές συρροές

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, συνδεόμενα με γνωστή συρροή

8 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστή συρροή

1 κρούσμα στην Π.Ε Πρέβεζας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

5 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

11 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

14 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Σαρωτικοί έλεγχοι της αστυνομίας – Πρόστιμα για τη μη χρηση μάσκας

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Σάββατο 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (46.298) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

• (12) για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για υπεράριθμους πελάτες σε (4) καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, (3) στη Στερεά Ελλάδα, (3) στην Ήπειρο, (1) στη Δυτική Ελλάδα και (1) στην Πελοπόννησο.



Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (765) σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (59) άτομα.

• (1) για λειτουργία καταστημάτων πέραν της 24:00 ώρας με επιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή λειτουργίας στην Κρήτη.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (Τρίτη 11 Αυγούστου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (145) σχετικές παραβάσεις.

• (3) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (206) σχετικές παραβάσεις.

• (233) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν (232) διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ και (1) των 300 ευρώ ως ακολούθως:

• (42) στη Θεσσαλονίκη,

• (33) στην Κεντρική Μακεδονία,

• (29) στα Ιόνια Νησιά,

• (27) στη Δυτική Ελλάδα,

• (21) στο Βόρειο Αιγαίο,

• (18) στη Στερεά Ελλάδα,

• (13) στην Αττική,

• (12) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

• (12) στην Κρήτη,

• (11) στην Ήπειρο,

• (9) στην Πελοπόννησο,

• (4) στη Θεσσαλία και

• (2) στο Νότιο Αιγαίο

Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (18.375) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (18.359) διοικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ και (16) των (300) ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επιχείρηση πλατεία

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι δράσεις της ΕΛ.ΑΣ για την αποφυγή συνωστισμού στις πλατείες και σε διάφορους άλλους ανοιχτούς χώρους, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. Διαβάστε αναλυτικά

Αυτά είναι τα μέτρα μέχρι τις 12 Οκτωβρίου

Μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου ολόκληρη η χώρα μπαίνει σε ένα περιοριστικό κλοιό με σκοπό να σπάσει αλυσίδα μετάδοσης και να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων μέχρι τις 12 Οκτωβρίου απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες άνω των 65 ετών, στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα, για γενική χρήση μάσκας, καθώς και να αποφεύγουν δημοσίους και ιδιωτικούς χώρους υψηλής συνάθροισης, δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, μέσα μαζικής μεταφοράς.



Τι ισχύει για την Αττική

Μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια Αττικής ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

-Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

-Επιτρέπονται έως και 9 άτομα σε συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Έχουν ανασταλεί οι συναυλίες σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

-Έχουν ανασταλεί οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους.

-Έχει ανασταλεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων.

-Θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ατόμων σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες.

-Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι έξι.

-Επιπλέον έχει ανασταλεί η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία. Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι αυτόματοι πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών. Επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

-Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθροίσεων, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα, πορείες – διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης 1,5 μέτρου.

Ακόμη, έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό κέντρο. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ και υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών.

Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, ενώ σε κάθε λαϊκή αγορά επιτρέπεται η συμμετοχή από 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς και επαγγελματίες αντιστοίχως). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία μέτρα, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Για τους χώρους εργασίας και τους εργαζόμενους γενικώς έχει αποφασιστεί:

-Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που εκτελούν εργασία γραφείου ή που μπορεί να γίνει από απόσταση.

-Μετακίνηση προς και από την εργασία σε τρία κύματα για το Δημόσιο: Στις 7, στις 8 και στις 9 το πρωί.

-Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε 4 κύματα, εντός 2ώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.

-Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζόμενους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας, δηλαδή υποχρεωτική χρήση μάσκας.

-Εκτεταμένοι έλεγχοι – τεστ από συνεργεία του ΕΟΔΥ σε χώρους εργασίας και συναθροίσεις στις επιβαρυμένες περιοχές της Αττικής και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που κρίνεται απαραίτητο, «για την απρόσκοπτη συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας», όπως σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως νοσοκομεία. Διαβάστε αναλυτικά