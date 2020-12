Λέσβος Καρά Τεπέ: Οι εικόνες από τον καταυλισμό Καρά Τεπέ, που και πάλι πλημμύρισε από τις βροχές, κάνουν το γύρο του κόσμου. Για μια ακόμα φορά το νησί μας ταυτίζεται με κακομεταχείριση μεταναστών και προσφύγων.

Η Συνύπαρξη έστειλε σήμερα στον Γενικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη την ακόλουθη επιστολή:

«Επανερχόμαστε στο αίτημα που ήδη σας έχουμε υποβάλλει με προηγούμενη επιστολή, της μεταφοράς των πλέον ευάλωτων από το πεδίο βολής στο Δημοτικό Καταυλισμό του Καρατεπέ , ο οποίος μπορεί να στεγάσει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 400 άτομα σε ήδη υπάρχουσες αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις που είναι άδειες. Το αίτημα αυτό αποκτά σήμερα επείγουσα σημασία, αφού μέσα σε πλημμυρισμένες σκηνές διαβιούν οικογένειες με νεογέννητα και μικρά παιδιά. Κάνουμε έκκληση στα ανθρωπιστικά αισθήματα της ηγεσίας του υπουργείου Μετανάστευσης. Μεταφέρετε ΤΩΡΑ τους ανθρώπους αυτούς στις καλύτερες συνθήκες του Δημοτικού Καμπ.

Σας παρακαλούμε να υπερβείτε τις επιεικώς απάνθρωπες αντιρρήσεις του δημάρχου Μυτιλήνης που «προγραμματίζει» το κλείσιμο του δημοτικού Κέντρου Φιλοξενίας στις 31 Δεκεμβρίου και όποιων φέρνουν εμπόδια σε μια τέτοια ανθρωπιστική πράξη. Ας κατονομαστούν για να τους γνωρίζει η κοινωνία της Λέσβου και η παγκόσμια κοινή γνώμη, η οποία είναι σήμερα σοκαρισμένη από τις εικόνες του πλημμυρισμένου καταυλισμού. Τέλος, σας ζητάμε να επανακινήσετε μαζικές μεταφορές στην ενδοχώρα, έως την εκκένωση του πεδίου βολής. Η πανδημία δεν είναι εμπόδιο αν ληφθούν με οργανωμένο τρόπο όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα».

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται για άλλη μία φορά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που μένουν στον προσωρινό καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Η νεροποντή που πλήττει τη Λέσβο εδώ και δύο μέρες, έχει μετατρέψει τις δεκάδες σκηνές σε βάλτους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διαμονή προσφύγων και μεταναστών.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο πληθυσμός του καταυλισμού παλεύει με τους ανέμους και τη δυνατή βροχή. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου ο καταυλισμός είχε πλημμυρίσει δύο φορές, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο νησί. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να μην παρουσιαστεί ξανά αυτή η κατάσταση που δεν τιμά κανέναν υπεύθυνο.

Μάλιστα, ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης, στο τέλος του Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Καρά Τεπέ (μαζί με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της DG HOME, Μπεάτε Γκμίντερ και τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου, Μάνο Λογοθέτη) πραγματοποίησε αυτοψία στον καταυλισμό, ελέγχοντας και την πρόοδο των βελτιωτικών έργων.

Τότε (28 Νοεμβρίου του 2020), ο υπουργός έκανε λόγο για «μια δομή καθαρή, μια δομή με τάξη και ασφάλεια», υποστηρίζοντας μάλιστα πως «ολοκληρώσαμε τις μελέτες με το ΙΓΜΕ για την ποιότητα του εδάφους, ολοκληρώνονται τα αντιπλημμυρικά έργα, ολοκληρώνονται τα έργα για την προστασία από το χειμώνα».

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά, η πραγματικότητα διαψεύδει τις δηλώσεις του κ. Μηταράκη.

#Moria You have to pass here for breakfast and food. 👀#Moria2 #KaraTepe #LeaveNoOneBehind #RefugeesGr #Refugees pic.twitter.com/lvZKY5dT7r

— Moria (@refugeemoria2) December 12, 2020