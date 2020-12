Επίσης, προβλέπεται:

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων, πιθανόν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με συνδέσμους από ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Στρατό, Λιμενικό το οποίο θα υποδέχεται τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας, που θα αφορούν τον αριθμό αποθηκευτικών χώρων και εμβολιαστικών κέντρων ανά νομό και περιφέρεια, όπως επίσης από που και πότε θα γίνεται η διανομή και μεταφορά τους προκειμένου να καταρτίζεται ένα έκτακτο σχέδιο περιφρούρησης των εγκαταστάσεων και οι συνοδείες ασφάλειας για την μεταφορά των εμβολίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα είναι πιθανόν να ξεκινήσουν στις 28 ή στις 29 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, θα έρθουν 300.000 δόσεις και όχι 500.000, ενώ από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 θα αρχίσει η καταγραφή των υγειονομικών που θα εμβολιαστούν.

«Από αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα από τις 7 υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή όλων των υγειονομικών. Μιλάμε για όλο το προσωπικό. Γιατρούς, νοσοκόμους, τραπεζοκόμους, καθαρίστριες, όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας κατά την ενημέρωσή του για την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Κατά την ομιλία του, παράλληλα, ξεκαθάρισε πως τα εμβόλια θα δοθούν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη την ίδια ημερομηνία, ώστε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί.

«Η έκκλησή μου προς αυτούς έχει να κάνει πρώτα απ’ όλα με τη δική τους προστασία μέσω του εμβολιασμού και εξίσου με την ασφάλεια των ασθενών μέσα στο νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα των ενδονοσοκομειακών διασπορών», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας. Πάντως μετά τους υγειονομικούς σειρά να εμβολιαστούν θα έχουν οι ευπαθείς ομάδες και οι υπέργηροι γιατί αυτές είναι οι ομάδες που έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από την πανδημία.

«Στον αντίποδα των δυσκολιών που έχουμε ζήσει όλους αυτούς τους μήνες», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, βρίσκεται «η κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια εμβολίων». «Θα θυμάστε ότι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το εάν θα έχουμε εμβόλια και πότε η Ευρώπη θα έχει εμβόλια…, πότε αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν στη χώρα μας», υπενθύμισε ο υπουργός, τονίζοντας ακόμα μια φορά ότι το εμβόλιο «θα διοχετευθεί σε όλα τα κράτη- μέλη στις ίδιες ημερομηνίες έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η τεράστια υγειονομική επιχείρηση εμβολιασμού των συμπολιτών μας».

Ένας υγειονομικός υπάλληλος από την Αλάσκα εμφάνισε σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό από το εμβόλιο της Pfizer για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το γεγονός έκανε γνωστό η εφημερίδα New York Time η οποία επικαλείται τρία άτομα τα οποία έχουν λάβει γνώση της κατάστασης της υγείας του εμβολιαζόμενου.

Η αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο της Pfizer παρουσιάστηκε την Τρίτη και το άτομο είναι σε σταθερή κατάσταση αφού εισήχθη στο νοσοκομεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν είναι ξεκάθαρο αν ο υγειονομικός υπάλληλος έχει ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων.

Οι αμερικανικές αρχές συνεργάζονται με την Pfizer Inc για να την βοηθήσουν να μεγιστοποιήσει την παραγωγή του εμβολίου για τον κορονοϊό, αφού η φαρμακευτική εταιρεία γνωστοποίησε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει «προκλήσεις» στην παραγωγή της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Άλεξ Άζαρ.

Η Pfizer δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει αυτή τη δήλωση. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ωστόσο ο Αλβέρτος Μπουρλά, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είχε πει στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής για να αρθούν ορισμένοι κρίσιμης σημασίας «περιορισμοί στον ανεφοδιασμό», ιδίως για κάποια συστατικά. Δεν έδωσε όμως περισσότερες διευκρινίσεις για τις πιθανές ελλείψεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανάβει το «πράσινο φως» κι εγκρίνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech στις 21 Δεκεμβρίου 2020, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Οργανισμός. Ο EMA είχε αναφέρει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι σχεδιάζει να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer έως τις 29 Δεκεμβρίου και το εμβόλιο της Moderna έως τις 12 Ιανουαρίου.

«Μετά την παραλαβή χθες το απόγευμα πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η CHMP από την εταιρεία (σ.σ.: Pfizer / Biontech) κι εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησής της, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθεί (σ.σ.: η έγκρισή του) εάν είναι δυνατόν. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εάν χρειαστεί», αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

‼️ Update on assessment of the BioNTech and Pfizer BNT162b2 vaccine marketing authorisation application: https://t.co/7UbMtZn8eK

— EU Medicines Agency (@EMA_News) December 15, 2020