Με τη χώρα να βρίσκεται σε καθεστώς lockdown από τις 7 Νοεμβρίου 2020, την κυβέρνηση να προχωρά σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα σε 3 δήμους της Δυτικής Αττικής και τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 78 θανάτους, 542 διασωληνωμένους και 1.155 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, οι ελπίδες για την αντιμετώπιση της πανδημίας στρέφονται στο εμβόλιο του κορονοϊού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας αναμένεται να ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του χρόνου, με πιθανότερες ημερομηνίες είτε την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, είτε την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020. Στις 26 Δεκεμβρίου 2020, αναμένονται να φτάσουν στη χώρα μας οι πρώτες δόσεις. Προτεραιότητα θα έχουν οι υγειονομικοί και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι από τους πρώτους που θα κάνουν το εμβόλιο στη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ο πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε σύσκεψη για την υλοποίηση του σχεδίου για τον εμβολιασμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη σύσκεψη θα μετέχουν τα επιτελικά στελέχη που εμπλέκονται στο Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν «να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα» τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά του Covid-19, από τη στιγμή που θα δοθεί το «πράσινο φως» της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για το εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί από τις Pfizer-BioNTech. «Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στον προσωπικό λογαριασμό της, στο Twitter.

Την ίδια ώρα, πάντως, 3 στους 10 πολίτες, ποσοστό 29%, εμφανίζονται αρνητικοί στον εμβολιασμό, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Ειδικότερα, στην ερώτηση αν θα εμβολιαστούν, το 67% των ερωτώμενων συνολικά απαντά σίγουρα ναι (40%) ή μάλλον ναι (27%) έναντι 64% στην προηγούμενη σφυγμομέτρηση. Όμως 29% συνολικά απαντά όχι (15%) και μάλλον όχι (14%) στον εμβολιασμό! 15% δηλώνει ότι δεν θα εμβολιαστεί ποτέ.

Αναφορικά με το πότε οι πολίτες προτίθενται να εμβολιαστούν το 57% συνολικά δηλώνει τους πρώτους μήνες, με το 36% να απαντά το συντομότερο δυνατό, ενώ το 21% μετά από 2 με 3 μήνες. Το 24% απαντά αρκετά αργότερα, ενώ ένα 15% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εμβολιαστεί ποτέ.

Το 52% όσων πολιτών δηλώνουν ότι έχουν άνετη ή πολύ οικονομική κατάσταση αναφέρουν ότι σίγουρα θα εμβολιαστούν, το 20% απαντά ότι μάλλον θα εμβολιαστεί, το 10% λέει μάλλον όχι, ενώ το 15% σίγουρα όχι.

Τη διαβεβαίωση ότι «η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή του εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 και καμία αποστολή δεν έχει καθυστερήσει», δίνει με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Άλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας.

«Αυτή την εβδομάδα αποστείλαμε με επιτυχία και τις 2,9 εκατομμύρια δόσεις που μας ζητήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στις τοποθεσίες που μας υποδείχθηκαν. Έχουμε εκατομμύρια δόσεις στις αποθήκες μας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει οδηγίες για την αποστολή κι άλλων εμβολίων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Pfizer για να απαντήσει στα σχόλια που την ήθελαν να αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή και τον διαμοιρασμό του εμβολίου στις ΗΠΑ.

