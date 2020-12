Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 526 νέα κρούσματα κορονοϊού τη Δευτέρα, εκ των οποίων τα 134 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 118 στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, από το σύνολο των 526 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 18 είναι εισαγόμενα και 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Δείτε αναλυτικά το χάρτη γεωγραφικής κατανομής κρουσμάτων κορονοϊού από τον ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 526 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 131597, εκ των οποίων το 52.5% άνδρες.

5229 (4.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 38481 (29.2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

505 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 164 (32.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 77.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 812 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 85 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 4257 θανάτους συνολικά στη χώρα. 1717 (40.3%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων το εμβόλιο που ανέπτυξαν η αμερικανική εταιρία Pfizer και ο γερμανικός της εταίρος BioNTech, δίνοντας το πράσινο φως στην Ευρώπη για να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς εντός μίας εβδομάδας.

Ο Οργανισμός διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια αποτέλεσε προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του εμβολίου.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό κατά του νέου στελέχους του κορoνοϊού. Κατά το Reuters, η έγκριση της Κομισιόν για χρήση του εμβολίου των Pfizer και BioNTech αναμένεται εντός της ημέρας.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020