H αντίστροφη μέτρηση για τον εμβολιασμό στη χώρα μας άρχισε, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έφτασαν τα πρώτα εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό. Πρόκειται για τις πρώτες 9.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BionTech, που πέρασαν από το τελωνείο του Προμαχώνα.

Στο σημείο βρισκόταν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επέβλεψε την όλη διαδικασία, καθώς και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι. Στρατός και αστυνομία βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του OPEN, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την παρουσία οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., πάνοπλων αστυνομικών της ΕΚΑΜ και ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η νταλίκα που θα μεταφέρει τα εμβόλια.

Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν φορτία του εμβολίου των Pfizer / BioNTech από τη μονάδα παραγωγής του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού στην πόλη Πουρς του Βελγίου, αναχώρησαν την παραμονή των Χριστουγέννων, με προορισμό τις χώρες της ΕΕ. Το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει έναρξη των εμβολιασμών την ίδια μέρα, στις 27 Δεκεμβρίου και στα 27 κράτη μέλη.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020