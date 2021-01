Ένα οδοιπορικό στα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν ειδικοί χώροι ταφής για τα θύματα του κορονοϊού στην πόλη, κάνει το Associated Press.

Μάλιστα όπως αναφέρει ακόμη και μετά τον θάνατό τους οι νεκροί είναι απομονωμένοι.

Η 84χρονη Εύχαρις Γκάνσερ δεν μπορούσε να δει την κόρη της κατά τη διάρκεια της σκληρής -χαμένης- μάχης που έδωσε με τον κορονοϊό, ούτε στο γηροκομείο όπου αρχικά κόλλησε, ούτε στο νοσοκομείο όπου πέρασε αρκετές εβδομάδες. Το προσωπικό του τμήματος ΜΕΘ ήταν, επίσης, πολύ απασχολημένο για να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις, είπε η κόρη της.

Even after death, COVID-19 victims in a northern Greek city are kept in isolation. @CostasKantouris speaks to relatives, saddened that their loved ones are buried in quarantine.

