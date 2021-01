Την ώρα που ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι στο δεύτερο κύμα της πανδημίας η Ελλάδα «τα έχει καταφέρει καλύτερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες», οι λοιμωξιολόγοι προειδοποιούν σε όλους τους τόνους για επερχόμενο τρίτο κύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, με την παράταση του lockdown λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, να θεωρείται δεδομένη.

Αυτό που φοβούνται οι ειδικοί για το επόμενο διάστημα είναι ότι τα κρούσματα κορονοϊού θα συνεχίζουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες, κι ενώ την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 27 νεκρούς, 337 διασωληνωμένους και 866 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Τι σημαίνει ένα τρίτο κύμα πανδημίας; Γεμάτες εντατικές, ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται και ένας ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων και θυμάτων που δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμος.

Οι ειδικοί έχουν τρεις λόγους να φοβούνται νέα έξαρση της πανδημίας:

Το πρόβλημα στο κέντρο των Αθηνών άρχισε να διαφαίνεται στις 5 Ιανουαρίου με 75 κρούσματα. Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 στην καρδιά της Αθήνας εντοπίστηκαν 106 μολύνσεις ενώ την ίδια μέρα ολόκληρος ο νομός Θεσσαλονίκης είναι 99. Οι ειδικοί ανησυχούν ιδιαιτέρως για ενδεχόμενη έκρηξη κρουσμάτων στην Αττική. Για το λόγο αυτό, τις τελευταίες 10 ημέρες εξετάζουν την επιδημιολογική εικόνα κάθε ενότητας του λεκανοπεδίου.

«Αυτό θα είχε νόημα για να καλυφθούν οι ανάγκες των δύο επόμενων μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Δεν μπορεί να έχουμε μία Ευρώπη ala carte», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για την αγορά εμβολίων και εκτός πλαισίου ΕΕ. Πρόσθεσε πως στο οικονομικό επίπεδο αυτό που πέτυχε η Ευρώπη τον Ιούλιο ήταν ένα άλμα, με πολύ σημαντικό το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό τον περασμένο Μάρτιο δεν φαινόταν καν εφικτό. Εκτίμησε επίσης ότι δεν θα καθυστερήσει η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

«Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι για την ορθότητα των επιλογών που έχουμε κάνει», τόνισε ο πρωθυπουργός. Αναφορικά με τον μηχανισμό στη χώρα μας για τον εμβολιασμό επανέλαβε ότι είναι η πιο σύνθετη άσκηση που έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο εδώ και καιρό.

Επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε τους διστακτικούς συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Εάν υπήρχε σοβαρή παρενέργεια θα το είχαμε μάθει γιατί έχουν γίνει εκατομμύρια εμβολιασμοί. Τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά.

Υπογράμμισε, δε, ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Για τις «κατηγορίες» από το Politico σε βάρος της Ελλάδας ότι μπορούσε, αλλά δεν το έκανε, να αγοράσει άλλα δύο εκατ. εμβόλια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήταν επιτυχία της Ευρώπης το ότι αγοράσαμε τα εμβόλια μαζί. Αποκάλυψε δε ότι η Ελλάδα έχει προαγοράσει ήδη 25 εκατ. δόσεις εμβολίων. Θα υπάρχει επάρκεια, ενώ θα έχουμε και περισσότερα εμβόλια από τον Απρίλιο. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σύντομα θα έχουμε τέσσερα εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, άρα θα έχουμε εμβολιάσει δύο εκατομμύρια κατοίκους.

«Τον Μάρτιο θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από Μάρτιο-Απρίλιο θα μπούμε στη διαδικασία μαζικών εμβολιασμών. Μέσα στο Φεβρουάριο θα δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερα από τα ήδη υπάρχοντα κέντρα εμβολιασμών ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιάζουμε 20.000 την ημέρα» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ένα οδοιπορικό στα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν ειδικοί χώροι ταφής για τα θύματα του κορονοϊού στην πόλη, κάνει το Associated Press.

Μάλιστα όπως αναφέρει ακόμη και μετά τον θάνατό τους οι νεκροί είναι απομονωμένοι.

Η 84χρονη Εύχαρις Γκάνσερ δεν μπορούσε να δει την κόρη της κατά τη διάρκεια της σκληρής -χαμένης- μάχης που έδωσε με τον κορονοϊό, ούτε στο γηροκομείο όπου αρχικά κόλλησε, ούτε στο νοσοκομείο όπου πέρασε αρκετές εβδομάδες. Το προσωπικό του τμήματος ΜΕΘ ήταν, επίσης, πολύ απασχολημένο για να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις, είπε η κόρη της.

Even after death, COVID-19 victims in a northern Greek city are kept in isolation. @CostasKantouris speaks to relatives, saddened that their loved ones are buried in quarantine.

Read more: https://t.co/1v73NGoZXN pic.twitter.com/F7V83YqBF7

— AP Europe (@AP_Europe) January 12, 2021