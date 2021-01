Η επέλαση της κακοκαιρίας Λέανδρος έχει φέρει ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για το νησί της Λέσβου εντείνοντας τα προβλήματα επιβίωσης αιτούντων ασύλου στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

heavy wind has been broken tents, JUST NOW!!!! 🌬️🌬️⛺🤦 #Moria #Moria2 #KaraTepe #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/K24dAYpZC1

Χιλιάδες αναγκάστηκαν να υπομείνουν το δριμύ ψύχος μέσα σε σκηνές, τόσο στη Χίο όσο και στη Λέσβο. Στη Χίο η ηλεκτρική εγκατάσταση στη ΒΙΑΛ σταμάτησε να παρέχει ρεύμα το Σάββατο το απόγευμα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το αφόρητο κρύο με μοναδικό εφόδιο τις κουβέρτες και τους υπνόσακους.

Μάλιστα, λόγω του έντονου ψύχους το Σάββατο σταμάτησε και η παροχή νερού με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να μαγειρέψουν. Σημειώνεται πως το πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα είχε επισημανθεί στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα ανάλογο είναι το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ, με αποτέλεσμα ρεύμα να υπάρχει ελάχιστες ώρες μέσα στο 24ωρο. Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών στον καταυλισμό που αντικατέστησε αυτόν της Μόριας οι 7.5000 πρόσφυγες λίγες ημέρες πριν πλημμύρισαν ακόμη μία φορά, ενώ ο καταυλισμός στα μέσα της εβδομάδας βρέθηκε στο επίκεντρο ανεμοθύελλας που παρέσυρε τα πάντα.

Μέσα σε αυτές τις πρόχειρες σκηνές οι πρόσφυγες καλούνται να αντιμετωπίσουν το δριμύ ψύχος. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2017 τρεις πρόσφυγες πέθαναν από το κρύο στον παλιό καταυλισμό της Μόριας, ο οποίος είχε καλυφθεί από χιόνι.

Τρεις κτηνοτρόφοι απεγκλωβίστηκαν το πρωί της Κυριακής στο Λεπέτυμνο, στη Βόρεια Λέσβο από συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του δήμου Δυτικής Λέσβου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κτηνοτρόφοι πήγαιναν στις ορεινές εκτροφές ζώων που διατηρούν, η έντονη όμως χιονόπτωση είχε αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε τα περισσότερα προβλήματα στη Δυτική Λέσβο. Μάλιστα, υπήρξαν και εγκλωβισμοί οδηγών που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής για τον απεγκλωβισμό των οποίων οργανώθηκαν σχετικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του δήμου Δυτικής Λέσβου.

That’s the weather people faced today in VIAL detention center of #Chios.

Temperatures around 0⁰C, without running water or electricity.#Refugeesgr #Refugees pic.twitter.com/najXiQUPZl

