Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της Έφης Λατσούδη, μέλος του «Χωριό όλοι μαζί», των όσων βιώνουν στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ οι πρόσφυγες και μετανάστες. Μιλώντας «Στο Κόκκινο», η κ. Λατσούδη τόνισε ότι μόλις χθες, εν μέσω χιονοθύελλας και ψύχους, δόθηκε εντολή να αυξηθούν οι ώρες θέρμανσης μέσα στις σκηνές από δύο σε πέντε.

Επισημαίνοντας πως «ούτε στο σπίτι μας μέσα δεν μπορούμε να αντέξουμε για μια ώρα χωρίς θέρμανση» η κ. Λατσούδη περιέγραψε τριτοκοσμικές σκηνές στη «νέα Μόρια» με σκηνές που τις χτυπά ο αέρας, με τουαλέτες για τις οποίες πρέπει να πας έξω στο κρύο και για αυτοσχέδιες ντουζιέρες με ζεστό νερό για μόλις επτά λεπτά.

«Έχουμε χάσει τον ύπνο μας με αυτά τα camp κάθε φορά που έχει κρύο» εξομολογείται και υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2016 είχαμε νεκρούς στη Μόρια από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Η ίδια υπογραμμίζει πως καμία πρόνοια δεν υπάρχει για προσωρινή έστω μετέγκατασταση σε θερμαινόμενες αίθουσες για τους ευάλωτους και εκτεθειμένους πληθυσμούς του camp.

Όπως τονίζει η κ Λατσούδη, «θέσεις στα ξενοδοχεία υπάρχουν και στην ενδοχώρα» αλλά με την πανδημία πλέον η κινητικότητα «έχει παγώσει μαζί με τους ανθρώπους».

«Είναι ξεκάθαρη πολιτική απόφαση να μείνουν οι άνθρωποι σε αυτή την εξαθλίωση», υποστήριξε η κ. Λατσούδη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ότι κοιμόμαστε ήσυχοι όταν όλο αυτό συμβαίνει δίπλα μας είναι τρομακτικό…».

Ανακοίνωση για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών στον Καρά Τεπέ, εξέδωσαν οι γιατροί και η επιτροπή εργαζομένων σε δομές και υπηρεσίες στο Προσφυγικό – Μεταναστευτικό.

Εξάλλου, στον καταυλισμό που αντικατέστησε αυτόν της Μόριας οι 7.5000 πρόσφυγες λίγες ημέρες πριν, πλημμύρισαν για ακόμη μία φορά, ενώ ο καταυλισμός στα μέσα της εβδομάδας βρέθηκε στο επίκεντρο ανεμοθύελλας που παρέσυρε τα πάντα.

heavy wind has been broken tents, JUST NOW!!!! 🌬️🌬️⛺🤦#Moria #Moria2 #KaraTepe #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/K24dAYpZC1

— Moria (@refugeemoria2) January 12, 2021