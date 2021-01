Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 566 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορονοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 149462, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5786 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 45808 (63.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

320 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 225 (70.3%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.9%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1037 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 30 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5518 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3254 (59.0%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η γεωγραφική κατανομή

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1

ΑΧΑΪΑΣ 17

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 39

ΓΕΡΒΕΝΑ 1

ΔΡΑΜΑ 1

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 35

ΕΒΡΟΥ 8

ΕΥΒΟΙΑΣ 12

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1

ΗΜΑΘΙΑΣ 15

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4

ΘΑΣΟΥ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 72

ΘΗΡΑΣ 1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1

ΚΑΒΑΛΑΣ 4

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 71

ΚΙΛΚΙΣ 2

ΚΟΖΑΝΗΣ 15

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4

ΚΩ 1

ΛΑΚΩΝΙΑ 2

Ουχάν: Συγκλονιστικές μαρτυρίες γιατρών – «Μας είπαν να πούμε ψέματα» [vid]

Σοκάρουν οι μαρτυρίες Κινέζων γιατρών, που θα προβληθούν σε ντοκιμαντέρ του ITV με τον τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World». Ορισμένοι εξ αυτών, όπως λένε, που συμμετείχαν σε μίτινγκ σε νοσοκομείο έλαβαν την οδηγία «να μη μιλήσουν» για την πραγματική φύση της μετάδοσης του κορονοϊού, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ.

Όπως ανέφερε η Daily Mail, στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται νέα ανεξάρτητη έρευνα που αναφέρει ότι «Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Κίνα θα μπορούσαν να δράσουν νωρίτερα στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού».

Η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 περιπτώσεις της άγνωστης τότε ασθένειας στις 31 Δεκεμβρίου ενώ οι πρώτοι θάνατοι αναφέρθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, Κινέζοι γιατροί, καταγράφηκαν κρυφά από πολίτη – δημοσιογράφο, όπου λένε ότι γνώριζαν από πριν ότι ο ιός ήταν θανατηφόρος.

«Ξέραμε ότι ο ιός μεταφερόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά όταν συμμετείχαμε σε ένα μίτινγκ στο νοσοκομείο, μας είπαν να μη μιλήσουμε. Οι τοπικοί ηγέτες είπαν στα νοσοκομεία να μην πουν την αλήθεια», αναφέρεται.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ερευνήσει πλήρως το ενδεχόμενο ο κορονοϊός να διέφυγε κατά λάθος από εργαστήριο στην Ουχάν, το επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού. Στις 21 Ιανουαρίου, όταν ο ΠΟΥ εξέδωσε την πρώτη αναφορά για τον ιό, η ασθένεια είχε μολύνει τουλάχιστον 278 ανθρώπους στην Κίνα και είχε εξαπλωθεί σε ακόμη τρεις χώρες.

Δέκα φορές περισσότεροι άνθρωποι είχαν μολυνθεί σε σχέση με τον επίσημο απολογισμό

Εξάλλου, λίγο πριν την εκπνοή του 2020, το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών αποκάλυψε πως ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό στην Ουχάν, φαίνεται ότι ήταν σχεδόν δέκα φορές μεγαλύτερος από αυτόν που έχει ανακοινώσει το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τα τεστ αντισωμάτων που διενεργήθηκαν τον Απρίλιο μετά την κορύφωση της πανδημίας, το 4,43% των κατοίκων της Ουχάν βρέθηκε να έχει αντισώματα στον κορονοϊό, κάτι που σημαίνει ότι το σώμα τους αντέδρασε στην παρουσία του ιού. Σε σχέση με τον πληθυσμό της πόλης, αυτό σημαίνει ότι περίπου 480.000 άνθρωποι είχαν μολυνθεί από την covid-19, αριθμός σχεδόν δεκαπλάσιος σε σχέση με τα 50.000 κρούσματα που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής οι Αρχές.

