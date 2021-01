Εκτεθειμένοι στο τσουχτερό κρύο και σε θερμοκρασίες κατάψυξης αναγκάζονται οι πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τους καταυλισμούς σε Λέσβο αποδεικνύουν την προχειρότητα των δομών και την ακαταλληλότητα των τοποθεσιών, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε απέραντους λασπότοπους μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

According to a new declaration in hellish moria2. no photos or videos is allowed to be recorded in ,terms of such case,the phones will be broken.

Weather is freezing and there is no electricity or heating system.

Sweet dreams world,while thousands are in cold.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/VpxsqW4HRp

— Parwana Amiri پروانه اميري (@parwana_amiri) January 18, 2021