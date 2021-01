Οπλισμένοι με υπομονή, ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να είναι οι κάτοικοι της Αττικής και άλλων 9 κόκκινων περιοχών της χώρας, καθώς από τις 6 το πρωί του Σαββάτου 30 Ιανουαρίου 2021 και για τουλάχιστον μια εβδομάδα ( δηλαδή έως τις 8 Φεβρουαρίου 2021), όχι μόνο θα συνεχιστεί το δεύτερο lockdown που ξεκίνησε στις 7 Νοεμβρίου 2020, αλλά θα ισχύσουν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών.

Πιο αναλυτικά, από το πρωί του Σαββάτου τα καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και στις υπόλοιπες κόκκινες περιοχές θα λειτουργούν με click away και με click in shop. Παράλληλα, τα σχολεία και συγκεκριμένα τα Λύκεια θα μείνουν κλειστά για μία εβδομάδα ακόμη (έως τις 8 Φεβρουαρίου) και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση, ενώ τα Γυμνάσια θα παραμείνουν ανοιχτά.

Η μοναδική διαφοροποίηση στα μέτρα που αποφασίστηκαν για την Αττική συγκριτικά με τις υπόλοιπες κόκκινες περιοχές είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας, με το ωράριο στην Αττική να ισχύει από τις 21:00 έως τις 05:00 (λόγω αυξημένου πληθυσμού και του δικτύου μαζικών μεταφορών) και στις υπόλοιπες κόκκινες περιοχές η απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 18:00 έως τις 21:00.

Η αλλαγή της επιδημιολογικής εικόνας του κορονοϊού στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα προβλημάτισε ιδιαίτερα τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι οποίοι ουσιαστικά εισηγήθηκαν την αυστηροποίηση των μέτρων στις κόκκινες περιοχές, όπως είπε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

«Το άνοιγμα του λιανεμπορίου ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να σχετίζεται με την αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού και ο άσχημος καιρός έπαιξε ρόλο στην αύξηση των κρουσμάτων» τόνισε και είπε ότι ο Φεβρουάριος είναι ένας δύσκολος μήνας και για αυτό «πρέπει να καθυστερήσουμε το τρίτο κύμα» καθώς δεν θέλουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Αυτή η εξέλιξη όπως είπε θα οδηγούσε ακόμα και σε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ανοιχτά Γυμνάσια, κλειστά Λύκεια

Κλειστά θα παραμείνουν τα Λύκεια στις «κόκκινες περιοχές» και στην Αττική που εντάχθηκε σε αυτές μετά τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, στην ενημέρωση της Παρασκευής για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Το άνοιγμα των σχολείων θα γίνει με διαφορετικούς όρους.

Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν κανονικά δια ζώσης σε όλη τη χώρα, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη. Συγκεκριμένα, «στις κόκκινες» περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Αττική (πλην των νήσων Αττικής), θα λειτουργήσουν δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια , ενώ τα Λύκεια θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση).

Τα μέτρα στις κόκκινες περιοχές και στην Αττική

Οι μετακινήσεις γίνονται με sms

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές ισχύει από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής που λόγω μητροπολιτικότητας, αυξημένου πληθυσμού και του δικτύου μαζικών μεταφορών, η απαγόρευση ισχύει από τις 21:00 έως τις 5 το πρωί.

Λειτουργούν δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια (τα Λύκεια λειτουργούν με τηλεκπαίδευση)

Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών.

Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο click away και ειδικά τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού (click inside).

Click away και click inside στην Αττική

Παράλληλα σε ισχύ τίθενται από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου, τα έκτακτα μέτρα για το λιανεμπόριο στην Αττική και στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού. Tα καταστήματα από το Σάββατο θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click away και με τη μέθοδο του click inside (ένδυση, υπόδηση και κοσμήματα) τόσο στην Αττική όσο και στις υπόλοιπες κόκκινες περιοχές λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού. Μάλιστα, παρά τις πιέσεις του Εμπορικού Συλλόγου τα καταστήματα να μείνουν ανοιχτά την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου, τελικά θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για το click away

Τα καταστήματα θα ανοίγουν προαιρετικά από τις 07:00 έως τις 20:00.

Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά ή με POS.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 13033 με τον κωδικό 2 για να μεταβούν στο κατάστημα, που έχουν κλείσει ραντεβού να ψωνίσουν.

Απαγορεύεται η είσοδος πελατών στο κατάστημα.

Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη είτε τιμολόγιο είτε μήνυμα που θα φέρει τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία – Διεύθυνση– ΑΦΜ – Χρονικό διάστημα παραλαβής.

Τι είναι το click inside (click in shop)

Σε μια ενδεκάδα ερωτήσεων εμπόρων και καταναλωτών για τη μέθοδο του «click in shop» απαντάει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής και δίνει οδηγίες με τις λεπτομέρειες των περιορισμών, που θα ισχύουν για τα εμπορικά καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, καθώς επίσης τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται οι καταναλωτές με ραντεβού εντός καταστήματος.

Ποια αναλυτικά σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click in shop;

Πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από τις “αγορές εκτός” θα επιτρέπονται οι “αγορές εντός” με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και την δυνατότητα δοκιμής του.

2. Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προïόν θέλει ο πελάτης;

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει “δεσμεύσει” είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ότι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως τη παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

3. Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click in shop;

Ναι, θα επιτρέπεται η δοκιμή προ αγοράς, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα αλλαγής του. Η έλλειψη δοκιμής ήταν από τους λόγους που καταναλωτές απέφευγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away έναντι άλλων αγορών προϊόντων, που δεν απαιτείται δοκιμή.

4. Θα μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής το προϊόν;

Ναι, αλλά και πάλι αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

5. Θα μπορεί να πληρώσει με μετρητά;

Ναι, στο όριο μετρητών των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking. Σημειώνεται ότι το click in shop διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής, αφού ο καταναλωτής εφόσον μπαίνει στο κατάστημα θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο.

6. Θα υπάρχουν περιορισμοί;

Ασφαλώς, ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται. Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

Σε καταστήματα έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

7. Θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί;

Ναι, άλλωστε στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στο δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, τη πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

8. Θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος αγορών σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων;

H διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά στις χειμερινές εκπτώσεις για να ξεπουλήσει το χειμερινό εμπόρευμα και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας του click in shop.

9. Θα επιτραπεί το click in shop σε όλα τα εμπορικά καταστήματα;

Όχι, έχει αποσαφηνιστεί πως αρχικά θα επιτραπεί στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, που έχουν πληγεί περισσότερο το διάστημα της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα συνεχίσουν την λειτουργία τους στις εκπτώσεις με το click away.

10. Θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα;

Το click in shop μπορεί να εφαρμοστεί στα εμπορικά κέντρα μόνο για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλείων με τη προϋπόθεση ελέγχου στην είσοδο για το χρόνο παραμονής στο εμπορικό κέντρο.

11. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες;

Ναι, σαφέστατα. Ειδικά για το δίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου έχει γίνει σαφές πως ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιταγές, επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ θα επιδοτηθούν και οι πάγιες δαπάνες.

