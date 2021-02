Διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και των πρατηρίων καυσίμων δίνουν κύκλοι της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

«Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών γνωρίζουμε ότι, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και πρατήριων καυσίμων ισχύει όπως προβλέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους και δεν επηρεάζεται από την απαγόρευση κυκλοφορίας όπως ισχύει ανά περιοχή». Παράλληλα τονίζουν ότι δεν υφίστανται απαγορεύσεις διαδημοτικού επίπεδου εντός της ίδιας περιφέρειας.

Τι ισχύει με το take away

Υπαναχώρησε η κυβέρνηση σχετικά με την απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

«H κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το θέμα προέκυψε όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι απαγορεύεται το take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού. Αυτή, ωστόσο, η ανακοίνωσή του δεν ήταν σαφές από πότε ισχύει: εάν δηλαδή το take away θα απαγορευόταν από σήμερα, Σάββατο, πρώτη ημέρα που είναι κλειστά τα καταστήματα μετά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς έπειτα από τη μαραθώνια τηλεδιάσκεψη θρίλερ των λοιμωξιολόγων.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Ανάπτυξης, με διευκρινιστική του ανακοίνωση, ανακοίνωνε ότι η απαγόρευση του take away δεν θα ισχύει από σήμερα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αλλά από αύριο, Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου. Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για το take away αναφερόταν:

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Μάλιστα γινόταν διευκρίνιση σχετικά με το take away σε καταστήματα όπως φούρνους και ζαχαροπλαστεία με την ανακοίνωση να σημειώνει: «Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

Mea culpa

Την αλλαγή της αρχικής απόφασης κοινοποίησε και ο κ. Γεωργιάδης στο Twitter ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση και σημειώνοντας πως η απαγόρευση λειτουργίας του take away ήταν ένα μέτρο που δεν θα μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί.

Συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε χθες υπό τις προτάσεις της επιτροπής δεν μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί. Ασφαλώς πρέπει να τηρούνται από όλους όμως τα υγειονομικά μέτρα. https://t.co/QaAvVUOVGC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2021

