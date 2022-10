Σοκ έχει προκαλέσει το ρεπορτάζ του BBC ότι ένας Βρετανός παιδόφιλος που έχει παραδεχθεί την ενοχή του για την σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών, έλαβε άδεια να ταξιδέψει εκτός της χώρας του και μάλιστα να κάνει διακοπές στην Ελλάδα πριν καταδικαστεί.

Ο Μάθιου Τόμσον, 48 ετών, πρόκειται να ταξιδέψει στην Κω για διακοπές μιας εβδομάδας. Ο Τόμσον έχει αποδεχθεί δέκα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης και της λήψης άσεμνων φωτογραφιών ενός παιδιού.

Ο δικαστής Τζόναθαν Γκίμπσον του Δικαστηρίου του Μπράντφορντ, του ανακοίνωσε ότι παρά το αίτημά του, η εγγύηση που έχει καταβάλει δεν ανακαλείται πριν την καταδίκη του, που αναμένεται στις 18 Νοεμβρίου.

Η δικηγόρος του Τόμσον, Τζίλιαν Μπατς, προέβη στο αδιανόητο επιχείρημα ότι είχε προαγοράσει το πακέτο διακοπών του στην Κω πριν τη δίκη και ότι θα ήθελε να συνεχίσει και να μην τις χάσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Βρετανός παιδόφιλος θα πετάξει για Κω σήμερα Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και θα επιστρέψει στη Βρετανία την επόμενη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου. Την αμέσως επόμενη μέρα ο παιδόφιλος θα παραδοθεί στην Αστυνομία.

This man admitted guilty to ten charges, including sexually abusing two girls and taking indecent photographs of a child.

Judge lets him go on a sunny vacation before sentencing, because… paedophiles never reoffend and Kos is child-free?

