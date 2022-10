Το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έρχεται να επιβεβαιώσει μία ακόμα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, με βάση τα τρέχοντα ποσοστά γονιμότητας και την ηλικία του υπάρχοντος πληθυσμού, η χώρα μας από το 2022 έως το 2100 θα παρουσιάσει μείωση της τάξης του 39%.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, το 2100 η Ελλάδα θα είναι η χώρα με την έβδομη μεγαλύτερη συρρίκνωση πληθυσμού, ο οποίος τότε θα είναι 6,38 εκατ. άτομα από 10,38 εκατ. που είναι σήμερα.

Από την έκθεση του ΟΗΕ, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα δεδομένα για τη Νότια Κορέα, η οποία εκτιμάται ότι θα χάσει πάνω από τον μισό πληθυσμό της και πιο συγκεκριμένα το 53%. Ακολουθεί η Ουκρανία με 49% και η Κίνα με 46%.

Based on current fertility rates and age structures, here are the largest declines in population expected by the UN from 2022 to 2100:

🇰🇷 South Korea –53%

🇺🇦 Ukraine –49%

🇨🇳 China –46%

🇨🇺 Cuba –42%

🇵🇱 Poland –42%

🇯🇵 Japan –41%

🇬🇷 Greece –39%

🇮🇹 Italy –38%

🇹🇭 Thailand –38%

— Edouard Mathieu (@redouad) October 21, 2022