Σε κλίμα συγκίνησης και με κεντρικό σύνθημα «ΤΕΜΠΗ, WE WILL NEVER FORGET YOU» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης συναυλία στο club του Μύλου στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με πρωτοβουλία του πατέρα της 20χρονης Φραντζέσκας Μπέζα, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

Κατά την έναρξη της συναυλίας στη Θεσσαλονίκη, ο πατέρας της, Δημήτρης, φορώντας ένα μπλουζάκι με φωτογραφία της κόρης του, δήλωσε ότι η αποψινή συναυλία είναι αφιερωμένη στα παιδιά που έχασαν τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη. Στη συνέχεια, τραγούδησε τους στίχους και τη μουσική που είχε γράψει η κόρη του.

«Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας, που χάθηκαν άδικα. Σήμερα, με τη μουσική και τη φωνή μας θα στείλουμε την αγάπη μας και τη θετική μας ενέργεια όσο πιο ψηλά και δυνατά γίνεται. Είμαι βέβαιος ότι και οι άγγελοί μας αυτό θα ήθελαν, είμαι βέβαιος ότι μας βλέπουμε και μας ακούν. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» δήλωσε ο Δημήτρης Μπέζας.

Στη συναυλία βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και συμφοιτητές της αδικοχαμένης Φραντζέσκας, ενώ τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «Λάμψη».

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις