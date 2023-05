Αναστάτωση προκάλεσε στην Κρήτη ο ισχυρός σεισμός των 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις δέκα χθες το βράδυ.

Και μπορεί η δόνηση να μην προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο οι κάτοικοι ξαγρύπνησαν αφού μέχρι και το πρωί σημειώθηκαν 18 μετασεισμικές δονήσεις,

Στις 02:20 σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά των Μοιρών στο Ηράκλειο, στο ίδιο σημείο που έγινε χθες ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ.

Η πιο ισχυρή δόνηση ήταν 4,3 Ρίχτερ, και σημειώθηκε στις 02:52 τα ξημερώματα με επίκεντρο περιοχή 6 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του οικισμού Καλοί Λιμένες Ηρακλείου.

Κάτοικοι στις Μοίρες, το Τυμπάκι και σε χωριά στο Ηράκλειο και κοντά στο νότιο Ρεθυμνο βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Μήνυμα εστάλη στα κινητά των κατοίκων, ώστε να λάβουν μέτρα προστασίας και να έχουν μαζί τους προμήθειες έκτακτης ανάγκης.

