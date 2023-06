Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Αταλάντη και συγκεκριμένα στις 22:28.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, o σεισμός είχε επίκεντρο 12χλμ, ΝΝΔ της Αταλάντης και το εστιακό βάθος ήταν 11,8χλμ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 15 km N of #Livadeiá (#Greece) || 5 min ago (local time 22:28:38). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/dY1wFcTJOT

