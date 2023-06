Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Ολονύχτιες ήταν οι έρευνες, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος, πριν από λίγο, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που έγινε μετά το πέρας της μεταφοράς των σορών στην Καλαμάτα, ο αριθμός των νεκρών είναι 78 και όχι 79 ενώ ο αριθμός των διασωθέντων παραμένει 104.

Λίγο πριν τις 7 το πρωί το πλωτό ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος άρχισε να μεταφέρει περίπου 30 σορούς των επιβαινόντων σε φορτηγά-ψυγεία που βρίσκονται στο λιμάνι.

Η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών που έχει ενεργοποιηθεί από χθες θα πάρει δείγματα DNA από τις σορούς, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας η προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος “δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συλλήψεων ατόμων που φέρονται ως διακινητές των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν στο μοιραίο αλιευτικό σκάφος”.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή επιχειρούν αυτή την στιγμή 6 παραπλέοντα πλοία, 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος κι 1 ελικόπτερο.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί μπροστά από το λιμάνι της Καλαμάτας, πέρασαν το βράδυ οι διασωθέντες μετανάστες που δεν έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Από νωρίς το πρωί οχήματα και κλιμάκια της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται στο λιμάνι και σε ετοιμότητα να παρέχουν συνδρομή στις επιχειρήσεις, ενώ καταφτάνουν φορτηγά με νερό και τρόφιμα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η νοσηλεύτρια του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας, Αικατερίνη Τσατά, η νύχτα κύλησε ομαλά ενώ ήδη έχουν επιστρέψει κάποια άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν εξαντλημένοι, κοιμήθηκαν μόλις έγινε η καταγραφή τους, έφαγαν, ήπιαν το νερό τους. Κοιμούνταν, ξυπνούσαν, ήταν εξαντλημένοι σωματικά και ψυχικά. Θέλουν ψυχοκοινωνική στήριξη, θέλουν ανθρώπους να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν προστατευμένοι. Τους λέμε μην ανησυχείτε, είστε ασφαλείς, είμαστε δίπλα σας, όλοι οι φορείς και νιώθουμε ότι το εισπράττουν» επισημαίνει η κ. Τσατά και προσθέτει ότι ήδη υπάρχουν συνταγογραφήσεις φαρμακευτικής αγωγής και ο Ερυθρός Σταυρός είναι έτοιμος προς εκτέλεση αυτών για να πάρουν οι άνθρωποι τα φάρμακά τους.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν διασωθεί είναι μόνο άντρες, ηλικίας 16-40 ετών όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στο Action24.

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διασωθέντες ήταν κυρίως υποθερμία, λιποθυμικά επεισόδια, υπογλυκαιμικά επεισόδια αλλά και πνευμονίες.

Υπ. Μετανάστευσης: Το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στη Μαλακάσα οι διασωθέντες

H μεταφορά των 104 διασωθέντων από το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου θα γίνει σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τις λιμενικές αρχές στην Καλαμάτα, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη του υπουργείου με μισθωμένα λεωφορεία. Στη Μαλακάσα έχουν γίνει ήδη οι προετοιμασίες για την υποδοχή τους από χθες καθώς είχε επιλέγει αυτή η δομή ευθύς εξαρχής.

Έχουν ενεργοποιηθεί το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών και η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής και με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου.

Η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών θα συλλέξει δείγματα DNA από τους νεκρούς και από τους επιζώντες για την ταυτοποίηση.

Τι δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού σώματος, Νίκος Αλεξίου:

Όπως δήλωσε ο καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας και γραμματέας των νοσοκομειακών γιατρών Μεσσηνίας Μανώλης Μάκαρης, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας νοσηλεύονται μέχρι στιγμής 30 πρόσφυγες και μετανάστες και η κατάσταση τους είναι σχετικά καλή.

«Ελέγχονται τα προβλήματά τους. Κάποιοι έχουν πνευμονίες, κάποιοι άλλοι έχουν συνολική κατάπτωση, κάποιοι άλλοι έχουν διάφορα προβλήματα, επειδή έπαθαν πνευμονία εξ εισροφήσεως.

Τα προβλήματά τους είναι αναμενόμενα, με αυτά που τράβηξαν οι άνθρωποι. Κυρίως το ψυχολογικό τους είναι το μεγάλο πρόβλημα κι αυτό που ζητάνε εναγωνίως είναι να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους», επισήμανε ο κ. Μάκαρης.

Yesterday, we were alerted by a boat in distress in the Greek SAR zone. It had left from #Libya. According to the people, there were 750 people on board. Authorities were alerted. Contact was lost shortly after midnight. We now hear reports of a shipwreck and fear they are true. pic.twitter.com/NTyhmTIHQD

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 14, 2023