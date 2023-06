BBC για ναυάγιο στην Πύλο: «Το πλοίο ήταν ακινητοποιημένο για τουλάχιστον 7 ώρες πριν βυθιστεί»

Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει πως «το Λιμενικό Σώμα, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών το σκάφος βρισκόταν σε πορεία προς την Ιταλία και δεν χρειαζόταν διάσωση».

Αλλά ο ΟΗΕ έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον χειρισμό της καταστροφής από την Ελλάδα, «εν μέσω ισχυρισμών ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα νωρίτερα για να ξεκινήσει μια προσπάθεια διάσωσης πλήρους κλίμακας». «Οι Έλληνες αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι επιβαίνοντες στο πλοίο είπαν ότι δεν ήθελαν βοήθεια και ότι δεν κινδύνευαν μέχρι λίγο πριν βυθιστεί το σκάφος τους», αναφέρει το BBC. Το βρετανικό δίκτυο απέκτησε μια ηλεκτρονική κινούμενη εικόνα των δεδομένων εντοπισμού που παρείχε η MarineTraffic, μια πλατφόρμα θαλάσσιων αναλύσεων.

«Τα δεδομένα τους δείχνουν πολύωρη δραστηριότητα επικεντρωμένη σε μια μικρή, συγκεκριμένη περιοχή όπου αργότερα βυθίστηκε το σκάφος των μεταναστών, θέτοντας σε αμφιβολία τον επίσημο ισχυρισμό ότι δεν είχε προβλήματα με την πλοήγησή του», σημειώνει το BBC.

Το αλιευτικό σκάφος δεν διέθετε ανιχνευτή και έτσι δεν εμφανίζεται στον χάρτη. Ούτε τα σκάφη της ακτοφυλακής και τα στρατιωτικά σκάφη, τα οποία δεν χρειάζεται να μοιράζονται τη θέση τους.

Greece boat disaster: Ship tracking casts doubt on Greek Coastguard’s account

Analysis of the movement of other ships in the area suggests the overcrowded fishing vessel was not moving for at least seven hours before it capsized. >>pic.twitter.com/5MEsjiBiYs

