Στις 15:10 η πυρκαγιά έκαιγε στην περιοχή νότια από Λάερμα όπου προσπαθούσαν να γίνουν ζώνες με χωματουργικά και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα (2 Canadair, 2 air Tractors και 2 ελικόπτερα Erickson), ωστόσο η φωτιά κινήθηκε εντός μιας χαράδρας και κατέβηκε νότια προς Λάρδο.

Scene of chaos in Rhodes #Greece Crowds of hundreds of tourists and locals are evacuating via the roads to get away from the out-of-control fires ravaging the island. pic.twitter.com/ryp0ZNH8nZ

