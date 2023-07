Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει πυροσβεστικά αεροσκάφη της Τουρκίας να επιχειρούν στην κατάσβεση στα μέτωπα της φωτιάς που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter από την Daily Sabah, με την ανάρτηση να αναφέρει τα εξής:

«Τουρκικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης στη γειτονική Ελλάδα, η οποία παλεύει με μια σειρά από μαινόμενες δασικές πυρκαγιές. Η Τουρκία έστειλε δύο αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο για να βοηθήσουν την Αθήνα, νωρίτερα το Σάββατο».

VIDEO — Turkish aircraft take part in firefighting efforts in neighboring Greece, which is grappling with a series of raging wildfires. Türkiye sent 2 amphibious firefighting aircraft and a firefighting helicopter to aid Athens earlier Saturday pic.twitter.com/1b8NQZtbVJ

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 24, 2023