Φωτιές: Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (25.07.23) δόθηκε εντολή εκκένωσης για το χωριό Λούτσες στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, η φωτιά συνεχίζει να εξαπλώνεται και γι’ αυτό το λόγο δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το χωριό Λούτσες στην Κέρκυρα και στάλθηκε μήνυμα από το 112.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra

🆘 If you are in Loutses, evacuate now to Acharavi

🔥 Wildfire in your area

‼️ Follow instructions of Authorities

ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/mraE8mEFMR

