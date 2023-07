Το πρώτο θετικό νέο έπειτα από 10 ημέρες μάχης με τη φωτιά στη Ρόδο ήρθε σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα από το 112, το οποίο αναφέρει ότι αίρεται ο κίνδυνος για 10 οικισμούς και ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Rhodes

The danger to the settlements of #Malonas #Charaki & #Masari from the fires is removed

Citizens can return to their place of residence

‼️ Follow instructions of Authorities

— 112 Greece (@112Greece) July 27, 2023