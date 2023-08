του Γιάννη Χρηστάκου

Οργή, αποτροπιασμό και πολλές απορίες προκαλούν τα τραγικά γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια με το κονβόι θανάτου οπαδών της Ντιναμό από το Ζάγκρεμπ που είχε ως αποτέλεσμα να δολοφονηθεί ένας 22χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ λίγα μέτρα έξω από το ΟΠΑΠ Arena.

Οι Κροατες χουλιγκανς διέσχισαν μία απόσταση 1500 χιλιομέτρων από το Ζάγκρεμπ στην Αθήνα με αυτοκινητοπομοπή αρκετών αυτοκινήτων και βέβαια με το που πέρασαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα διέσχισαν 600 χιλιόμετρα από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη χωρίς κανείς απολύτως να τους εμποδίσει. Η UEFA μάλιστα γνωρίζοντας την πιθανότητα να γίνουν επεισόδια και γνωρίζοντας φυσικά τις οπαδικές σχέσεις ομάδων εντός της ΕΕ με ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι ουδεμία σχέση με τον αθλητισμό έχουν αλλά μόνο με το μίσος και την τυφλή βία , είχε απαγορεύσει εδώ και μέρες την μετακίνησή τους για τα διεθνή παιχνίδια των ομάδων.

Παρά την απαγόρευση αυτή, οι Κροάτες ξεκίνησαν το ταξίδι θανάτου από το Ζάγκρεμπ, πιθανώς και οπλισμένοι ανεβάζοντας και βίντεο από την δολοφονική τους πορεία προς την Αθήνα. Στο δρόμο τους κατάλαβαν αρκετοί έλληνες οι οποίοι κι αυτοί με την σειρά τους ανέβασαν βίντεο με το κονβόι των Κροατών σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού.

Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη το αποτέλεσμα καθώς ουδείς βρέθηκε να τους σταματήσει με αποτέλεσμα να φτάσουν πριν τα μεσάνυχτα στη Νέα Φιλαδέλφεια και να αιματοκυλήσουν την περιοχή όπου βρίσκονταν απλοί πολίτες. Εάν μάλιστα δεν ήταν η ώρα αρκετά προχωρημένη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα και αν δεν ήταν και το βαθύ ελληνικό καλοκαίρι που η πόλη αδειάζει ίσως να μιλούσαμε τώρα για μεγαλύτερη τραγωδία.

Από τα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι κατανοητό ότι κατά πάσα πιθανότητα εκτός από το κονβόι θανάτου από το Ζάγκρεμπ, φαίνεται πως υπήρξε και “ραντεβού θανάτου” με οπαδούς άλλης ελληνικής ομάδας που ακούγονται να φωνάζουν σε κάποια από αυτά τα βίντεο, ευρισκόμενοι σύμφωνα με την καταγραφή στο πλευρό των Κροατών την ώρα των επεισοδίων.

