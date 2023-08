Λέρος: Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Esas Holding και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, τραυματίστηκαν σοβαρά στο ατύχημα με το ταχύπλοο σκάφος τους.

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα sozcu, το ζευγάρι πήγαινε μαζί με τα παιδιά του σε εστιατόριο στην ακτή από το σκάφος τους το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Λέρου όταν έγινε το ατύχημα.

Τα δύο παιδιά τους, Σεβκέτ Εμρεκάν και Καάν Αλί πήδηξαν στη θάλασσα λίγο πριν από το ατύχημα και δεν τραυματίστηκαν.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα, το ζευγάρι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Λέρου και αργότερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αλί Σαμπανσί νοσηλεύεται στην Εντατική σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η κατάσταση της υγείας της συζύγου του παρουσιάζει βελτίωση.

«Ο πρόεδρος της Esas Holding Αλί Σαμπανσί και η σύζυγός του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί είχαν ένα θαλάσσιο ατύχημα στις 24 Αυγούστου 2023 κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η θεραπεία τους συνεχίζεται και η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Prominent Turkish businessman Ali Sabanci and his wife Vuslat Dogan Sabanci are injured in a sea accident off the coast of Greece on vacation https://t.co/wXGQZoMsL0

— Bloomberg (@business) August 25, 2023