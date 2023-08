Φωτιές στην Ελλάδα: Ως τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ χαρακτήρισε σήμερα, Τρίτη 29/8, τις πρόσφατες φωτιές στην Ελλάδα – κυρίως στον Έβρο – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανταποκρινόμενοι στις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της ΕΕ, ενεργοποιήσαμε μια τεράστια επιχείρηση μέσω του #rescEU στην Ελλάδα στέλνοντας: – 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα,1 ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα» δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Janez Lenarčič, κατά την ενημέρωση για την λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται επίσης ότι η πυρκαγιά στον Έβρο είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει:

«Για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο από το αποθεματικό rescEU, που σταθμεύουν σε 6 κράτη μέλη.

Επιπλέον, 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεισφέρει με 6 ομάδες επίγειων δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Από τότε που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου, η ΕΕ ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU σταθμευμένα σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, 1 ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Επιπλέον, η δορυφορική χαρτογράφηση Copernicus της ΕΕ εξέδωσε 20 χάρτες των πληγεισών περιοχών. Η βοήθεια αυτή ακολουθεί την άμεση αντίδραση της ΕΕ στην προηγούμενη ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε μια συντονισμένη ανάπτυξη με 9 αεροπλάνα, 510 πυροσβέστες και 117 οχήματα για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων δασικών πυρκαγιών».

