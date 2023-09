Τη Μαγνησία και τις Σποράδες σαρώνει με σφοδρότητα από νωρίς το πρωί η κακοκαιρία «Daniel» η οποία πλήττει τη χώρα μας από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το πρώτο θύμα θρηνεί η Μαγνησία από την κακοκαιρία Daniel, που επελαύνει σε όλη την Ελλάδα και πλήττει με σφοδρότητα τον νομό και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε νεκρός Βολιώτης, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χρυσοχοίδη. Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βγήκε από το σπίτι του και μετέβη δίπλα σε χώρο όπου είχε κάποια ζώα, όμως εξαιτίας της βροχόπτωσης που έπεφτε ασταμάτητα υποχώρησε τοίχος που τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Επίσης, αγνοείται κι ένας άνδρας 42 ετών στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, ο ο οποίος φέρεται να έχει παρασυρθεί από ρέμα.

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν σημειωθεί στον Βόλο λόγω της κακοκαιρίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στον Βόλο, 300 στην Πορταριά και 516 στη Ζαγορά Πηλίου με τον μετεωρόλογο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να σχολιάζει ότι «δεν θυμάμαι άλλη φορά σε 24 ώρες 500χιλιοστά βροχής και θα βρέχει έντονα για πολλές ώρες ακόμα !!!».

Λίγο μετά τις 11 το πρωί εστάλη και νέο μήνυμα από το 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη.

Το 112 ήχησε και νωρίτερα στις 09:45 στους κατοίκους του Βόλου και της Μαγνησίας επισημαίνοντας τον αναγκαίο περιορισμό των μετακινήσεων, λόγω του φαινομένου της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε μία μεγάλη λίμνη και κυρίως οι παράλληλοι της παραλίας δρόμοι, Λεωφόρος Δημητριάδος και Ιάσονος, όπου το νερό έχει ξεπεράσει το ύψος των πεζοδρομίων και μπαίνει μέσα σε ισόγεια καταστήματα και υπόγεια.

Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρούνται, επίσης, στη Νεάπολη του Βόλου, όπου για πολλοστή φορά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, εκατοντάδες σπίτια, καταστήματα, αλλά και επιχειρήσεις και βιοτεχνίες που υπάρχουν στην περιοχή.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται στη Λεωφόρο Λαρίσης από τον κόμβο με τη Λεωφόρο Αθηνών και ως τη περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Η μεγαλύτερη ανησυχία όμως των Αρχών είναι ο χείμαρρος Κραυσίδωνας που συγκεντρώνει νερά από το Πήλιο, διασχίζει συνοικίες του Βόλου και της Νέας Ιωνίας και καταλήγει στα δυτικά του λιμανιού, αφού από τα ξημερώματα το ύψος του νερού βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 3 μέτρα και κινδυνεύουν πολλές συνοικίες που ήδη βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, όπως γύρω από την Οινοπνευματική και τους Αγίους Αναργύρους.

Δεκάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στον Περιφερειακό, στο ύψος του Πανθεσσαλικού σταδίου, αφού ο αυτοκινητόδρομος πλημμύρισε, ενώ σχεδόν αδιάβατη είναι και Λεωφόρος Λαμπράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια των λεωφορείων των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου λόγω της δύσκολης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή τόσο μέσα στον Βόλο, όσο και στα προάστιά του.

Πλημμυρισμένα από τα ξημερώματα είναι και τα υπόγεια του “Αχιλλοπούλειου” Νοσοκομείου Βόλου, ενώ εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση σε Αγριά, Πορταριά και Σταγιάτες, όπου παράλληλα με την καταρρακτώδη βροχή, διακόπτεται και η ηλεκτροδότηση κατά διαστήματα.

O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο MEGA τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε όλο τον νομό: «Να φύγει ο κόσμος από κάμπινγκ και παραλίες. Θα πέσει τόσο νερό σε 24 ώρες όσο σε μισό χρόνο. Είμαστε σε συναγερμό».

Ο Βόλος όπως φαίνεται στο video του magmesianews.gr το πρωί θύμιζε… Βενετία!

LIVE ο καιρός στον Βόλο

Μεγάλα προβλήματα έχουν ήδη καταγραφεί στον δρόμο Βόλου-Αγριάς όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της Παιδόπολης αφού ο παρακείμενος χείμαρρος έχει πλημμυρίσει και έχουν μεταφερθεί τόνοι χωμάτων και φερτών υλών, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η επικοινωνία με το παραλιακό Πήλιο και τα χωριά του Νοτίου Πηλίου να είναι αποκλεισμένα.

Η φωτό από το magnesianews.gr

Στη Μηλίνα, στο νότιο Πήλιο, έχει πλημμυρίσει το παραθαλάσσιο θέρετρο σε όλη την έκτασή του και παράλληλα σημειώνονται προβλήματα ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σκιάθος όπου λόγω της καταιγίδας έχουν πλημμυρίσει περιοχές και έχει κλείσει ο δρόμος Σκιάθου – Κουκουναριών.

Πάνω από δώδεκα συνεχόμενες ώρες βρέχει με ένταση και στη Λάρισα ενώ χθεσινό βράδυ χαρακτηρίστηκε από νεροποντή χωρίς σταματημό με αστραπές που έκαναν τη νύχτα μέρα και κεραυνούς.

Tα προβλήματα ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους καθώς σε αρκετές περιοχές περιφερειακά της πόλης υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως και σε αρκετά χωριά του νομού. Επίσης έχουν καταγραφεί και πτώσεις δέντρων, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Παράλληλα σήμερα υπήρξε και ακινητοποίηση αυτοκινήτων λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, στην οδό Καρδίτσης προς το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας με τα συνεργεία του δήμου να βρίσκονται καθ’ οδόν στα σημεία, όπως και η πυροσβεστική, όπου χρειάζεται η συμβολή της.

Τα δρομολόγια στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα -Βόλος -Λάρισα δεν πραγματοποιούνται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σκιάθος όπου λόγω της καταιγίδας έχουν πλημμυρίσει περιοχές και έχει κλείσει ο δρόμος Σκιάθου – Κουκουναριών.

Ο δήμαρχος Σκιάθου απηύθυνε αίτημα ώστε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κακοκαιρία είναι αρκετά ισχυρή από τις πρώτες πρωινές ώρες με έντονους κεραυνούς και έντονη βροχόπτωση. Τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε απάντληση υδάτων στις Βίγλες και στις Κουκουναριές όπου και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες.

Στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Τζανεριάς προς Κουκουναριές συστήνεται η διακοπή των άσκοπων μετακινήσεων καθώς έχουν εντοπιστεί μικρά κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Ενώ ο δρόμος προς Πλατανιά είναι κλειστός καθώς έχει εγκλωβιστεί αυτοκίνητο στη μέση χωρίς επιβαίνοντες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του skiathoslife.gr.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται από την κακοκαιρία και στην Κατερίνη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα σε κατοίκους και υποδομές της Λαμίας, της Κέρκυρας, της Πάτρας, ενώ μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν και σε καλλιέργειες στην Ηλεία.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες Εύβοια και Φθιώτιδα προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους από τις βραδινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 24ώρο και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:« Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) από τις βραδινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 24ώρο σε Πιερία , Θεσσαλία , Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επικίνδυνη φωτιά από κεραυνό ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (4/9) σε λόφο που βρίσκεται ανάμεσα στο Φαληράκι και τις Καλυθιές, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες της «Ροδιακής», η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και χρειάστηκε η επέμβαση 3 πυροσβεστικών οχημάτων που έφθασε στο σημείο και πολλών εθελοντών, οι οποίοι έθεσαν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, μετά από περίπου 20 λεπτά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας αναμένεται να προκαλέσει η ψυχρή λίμνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ηπειρωτική χώρα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, θα έχουν ένταση, αλλά και διάρκεια, με αποτέλεσμα τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής στις προαναφερόμενες περιοχές να είναι ικανά να δημιουργήσουν κατά τόπους πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής είναι η Θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, ανατολικά τμήματα Ν. Λάρισας), οι Σποράδες, η Πιερία, η ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), η ανατολική Πελοπόννησος (δυτική Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία) και η νοτιοδυτική Πελοπόννησος (Μεσσηνία).

Ενδεικτικά, από την επεξεργασία των προγνωστικών στοιχείων υπολογίζεται ότι στην περιοχή της Φθιώτιδας και της Μαγνησίας (Πήλιο) αναμένονται πάνω από 500 mm βροχής. Υπενθυμίζεται ότι 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου (ή ενός τόνου σε ένα στρέμμα).

Παράλληλα, αναμένονται ενίσχυση των ανέμων σε ισχυρούς και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις (6-7 μποφόρ), σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και συνέχιση των καταιγίδων και την Πέμπτη, με βαθμιαία βελτίωση από τις βραδινές ώρες.

Ανησυχία πάντως έχει προκαλέσει και σειρά αναρτήσεων Γάλλου μετεωρολόγου, για τη βροχή που αναμένεται στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Daniel. Ο Nάχελ Μπελγκέρζε αναφέρει πως αν επαληθευθούν οι προβλέψεις των ελβετικών μοντέλων θα πρόκειται για κάτι που δεν θυμάται «να έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη».

«Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα σε αυτό που δείχνει να μετατρέπεται σε μεγάλη πλημμύρα στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα. Ολα τα μοντέλα κάνουν πρόβλεψη για πολύ υψηλή ποσότητα νερού την Τρίτη. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάσει στα 500mm μέσα σε 48 ώρες», αναφέρει σε μια από τις αναρτήσεις του ο Γάλλος μετεωρολόγος.

All eyes are now on what could potentially be a Major flooding event for the Decentralized Administration of Thessaly and Central Greece. All models suggest very high rain totals through Thursday. Some areas could get up to 500 mm of rain in just 48 hours.

Very concerning. pic.twitter.com/MFTM663I2p

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 4, 2023