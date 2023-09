Athens Flying Week: Ένα εντυπωσιακό βίντεο από μια από τις πτήσεις που έκανε στον ουρανό της Αττικής, στα πλαίσια της Athens Flying Week, η επισμηναγός Kristin «ΒΕΟ» Wolfe, η επικεφαλής της ομάδας επίδειξης των αμερικανικών F-35, έδωσε στη δημοσιότητα η διοργανώτρια αρχή.

Στο βίντεο φαίνεται η επισμηναγός η οποία ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της μπαίνοντας στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, να δίνει μάχη με τα G ενώ πετάει με το F-35.

Δείτε το βίντεο:

Η Επισμηναγός Kristin “BEO” Wolfe φορτώνει με G το F-35 ξεσηκώνοντας χιλιάδες θεατές της Athens Flying Week!!!

Major Kristin “BEO” Wolfe is pulling Gs with the F-35 above thousands of excited AFW fans!!! #athensflyingweek #afw23 #airshow #f35 #avgeek @F35demoteam pic.twitter.com/I9BKvq99Zk

— Athens Flying Week (@AthensFlyinWeek) September 13, 2023