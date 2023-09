Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν νωρίτερα σήμερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λιβύη, καθώς 4 μέλη της ελληνικής αποστολής είναι νεκρά ενώ έχουν τραυματιστεί άλλα 7 (κάποια σοβαρά).

Την είδηση επιβεβαίωσε με δήλωση του ο υπουργός υγείας της Λιβύης στο Reuters, ενώ επιβεβαιώθηκε και από ανώτερο αξιωματούχο του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσακίρης στο Attica.

Από το «φρικτό» δυστύχημα τραυματίσθηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον ο Υπουργός Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης,Οθμάν Αμπντουλτζαλέλ, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

Η είδηση μεταδίδεται από αραβικά Μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο Reuters, ενώ αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από τις ελληνικές Αρχές.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023