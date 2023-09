Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) για την άμβλυνση των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών στη Θράκη, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής ο πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Φώτης Μάρης. Όπως διευκρίνισε η παρέμβαση με τίτλο «DUTH to the people, διακρίνεται στις «από πάνω προς τα κάτω» (top down) και στις «από κάτω προς τα πάνω» (bottom up) δράσεις.

Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία καλείται η πανεπιστημιακή κοινότητα να υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών στα πεδία:

-Φυσικό περιβάλλον, με έμφαση σε έργα στο περιβάλλον και στις υποδομές με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς

-Τοπική οικονομία, με έμφαση στην ενίσχυση ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα

-Διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών

-Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.

Όπως σημείωσε ο κ. Μάρης «οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν σε έργα/δράσεις που κατά προτεραιότητα, αλλά όχι αποκλειστικά, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο. Οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα ιεραρχηθούν από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης και το Συμβούλιο Διοίκησης του ΔΠΘ και θα κατατεθούν στους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και στα αρμόδια Υπουργεία».

Στις «από κάτω προς τα πάνω» δράσεις σχεδιάζεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «με στόχο την ενίσχυση υλοποίησης δράσεων ή έργων από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ για τον περιορισμό των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από καθηγητές του ΔΠΘ θα αξιολογηθούν με βάση την επιστημονική και κοινωνική απήχησή του και την υψηλή επιστημονική ποιότητά τους.». Αναφορικά με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, ο πρύτανης του ΔΠΘ σημείωσε πως θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. «Στην πρώτη φάση θα κριθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Στη δεύτερη φάση οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα αξιολογηθούν από διευρυμένη επιτροπή αξιολόγησης εκπροσώπων φορέων της Θράκης. Με αυτό τον τρόπο, η τοπική κοινωνία θα αποφασίσει τι έχει προτεραιότητα ώστε να υλοποιηθεί. Προβλέπεται η έγκριση έως πέντε προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) με το μέγιστο ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη και θα έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια έξι μήνες».

Ο κ. Μάρης τόνισε πως «για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο κάνει συμμέτοχους όλους τους φορείς, με αφορμή την ανασυγκρότηση της Θράκης», ενώ το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, σημείωσε πως «το Πανεπιστήμιο ξεκινά μια στρατηγική προσπάθεια που προσβλέπει να γίνει θεσμός, δηλαδή να εξασφαλίσει από το αρχικό στάδιο τη συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις του, καλώντας εκπροσώπους της να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων με βάση το αποτύπωμα που θέλουν να έχουν αυτές οι δράσεις στην περιοχή…».

