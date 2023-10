Διαψεύδει η Αθήνα την οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Το θέμα προέκυψε μετά από δημοσίευμα του BBC σύμφωνα με το οποίο ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο και πρόκειται μάλιστα να σταθμεύσει ανοιχτά των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου.

The Greek Navy has reportedly been placed into a Heightened State of Readiness with the Greek Hydra-Class Frigate “Psara” being Deployed alongside Standing NATO Maritime Group 2 to the Eastern Mediterranean for Operations alongside the USS Gerald R. Ford Aircraft Carrier and her… pic.twitter.com/hZRwFmnyhe

