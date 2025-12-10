Greek Mafia: Η αποτυχημένη εκτέλεση και το «βαρύ» οπλοστάσιο - Τι αποκάλυψε η έρευνα της ΕΛΑΣ

Έτοιμοι για... πόλεμο ήταν οι πέντε συλληφθέντες για το αποτυχημένο «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών να εντοπίζουν μεταξύ άλλων τέσσερα πολεμικά τυφέκια Kalashnikov με 11 γεμιστήρες, τέσσερα πιστόλια με εννέα γεμιστήρες, 734 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων κι ένα πιστόλι κρότου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας από τους πλέον διαβόητους Αλβανούς εκτελεστές, ο «Δήμος» που αν και το μπόι του είναι περίπου 1.65 δεν διστάζει να πυροβολήσει όποιον βρεθεί στο διάβα του. Μια ματιά στο ποινικό παρελθόν του αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι ο 45χρονος αυτός άνδρας δεν είναι τυχαίο πρόσωπο της αλβανικής μαφίας: ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφία, παραβάσεις του Νόμου Περί Όπλων, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κ.ά. είναι μερικά μόνο από τα αδικήματα που συναντά κανείς στον φάκελο του στην ΕΛ.ΑΣ.



Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η δράση τους ως εγκληματική ομάδα ξεκινάει τουλάχιστον στις 23 Φεβρουαρίου 2025 με τον «Δήμο» να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία σύμπραξη Αλβανών και Ελλήνων ποινικών -ανάμεσα τους κι ένα μέλος της Greek Mafia που έχει καταδικαστεί για την απαγωγή Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με τα σχετική δικόγραφα, οι συλληφθέντες και τουλάχιστον ακόμη δύο άτομα «συγκροτήθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική ομάδα, με εγκληματική σε βάθος προοπτική, όπου η βούληση του κάθε μέλους υποτάσσεται στην βούληση της ολότητας και στην οποία τα μέλη αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία ομάδα, η οποία διεκδικούσε με την κάτωθι περιγραφόμενη διαρκή και σχεδιασμένη δράση της, την διάπραξη από κοινού περισσότερων πράξεων τουλάχιστον στην Αττική».



Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στις 16 Μαΐου 2025, είχε προηγηθεί ο εμπρησμός ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Αργυρούπολη το οποίο εκμεταλλεύονταν οικονομικά ο συγκεκριμένος ποινικός -που τελικά έπεσε νεκρός από τις σφαίρες άλλης εγκληματικής ομάδας.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αντικείμενα που δημοσιοποίησε η ΕΛΑΣ στην παρακάτω εικόνα: