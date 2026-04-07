Γρίφος στους αιθέρες: Μωρό γεννήθηκε σε πτήση για Νέα Υόρκη αλλά η υπηκοότητά του προβληματίζει

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο από Τζαμάικα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν μια επιβάτιδα άρχισε να έχει πόνους τοκετού με αποτέλεσμα τελικά να γεννήσει μέσα στο αεροσκάφος.

Ο τοκετός ξεκίνησε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στην τελική ευθεία προς το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης με τις αεροσυνοδούς να σπεύδουν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες τόσο στη μητέρα όσο και στο νεογέννητο παιδί. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αστειεύτηκε ότι το μωρό θα μπορούσε να ονομαστεί «Κένεντι», αφού το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι.

Σε ανακοίνωσή της, η Caribbean Airlines επαίνεσε τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του πληρώματος, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβαινόντων. Εκπρόσωπος της εταιρείας μάλιστα επιβεβαίωσε ότι δεν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβληματισμός για την ιθαγένεια του παιδιού

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής, μόνο 74 μωρά γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσεων μεταξύ 1929 και 2018, εκ των οποίων τα 71 επέζησαν.

Όπως αναφέρει το SkyNews, η Caribbean Airlines επιτρέπει στις εγκύους να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική άδεια έως το τέλος της 32ης εβδομάδας κύησης, ενώ απαγορεύει τα ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα.

Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα μετανάστευσης, επισημαίνει ότι η γέννηση αυτή εγείρει ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα. Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, εξηγεί: «Το βασικό ερώτημα είναι αν το μωρό αυτό θεωρείται πολίτης των ΗΠΑ. Η απάντηση εξαρτάται από ένα κρίσιμο στοιχείο: την ακριβή θέση του αεροσκάφους τη στιγμή της γέννησης.

Αν το παιδί γεννήθηκε εντός του εναέριου χώρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε, σύμφωνα με τη 14η Τροπολογία και τους κανονισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών, αποκτά αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.

Αν, όμως, η γέννηση έγινε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα, εκτός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, τότε το παιδί δεν θεωρείται πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών».