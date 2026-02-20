Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πάρα πολλοί δεν σταματούν, ακόμη και μπροστά μου, να σχολιάζουν τα κιλά μου»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για όλους όσοι συνεχίζουν εν έτει 2026 να σχολιάζουν τα κιλά ενός ανθρώπου, αλλά και την τηλεόραση που είναι ένα μέσο που σιγά - σιγά πεθαίνει και πρέπει οι άνθρωποί της να την κρατήσουν όσο μπορούν ακόμα ζωντανή… «Η τηλεόραση διανύει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Το λέω και το ξαναλέω, το λέω και για τα vidcast και από κάποιους μπορεί και να έχω παρεξηγηθεί. Είμαι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης και προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατήσω όσο μπορώ αυτό το όνειρο ζωντανό.

Κάνω έναν αγώνα να την κρατήσουμε όσα χρόνια ακόμα βλέπει ο κόσμος τηλεόραση, γιατί βλέπουμε μια νέα γενιά που την τηλεόραση τη βλέπει όποτε θέλει, δεν δίνει ραντεβού μαζί της. θέλω λοιπόν να τους δώσουμε ωραία προγράμματα, να τους κάνουμε να γυρίσουν πίσω. Κάποτε ήταν ραντεβού ζωής για τους ανθρώπους. Από τη μάνα μου που έλεγε να δω «Τόλμη και γοητεία» και της καιγόταν το φαγητό, μέχρι τώρα που λέμε θα το δω όποτε θέλω».

«Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη με το bullying»

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στα σχόλια που ακούει κατά καιρούς για τα κιλά του. «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αν ακόμα ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα… Εντάξει, θα μου πείτε θα υπάρξουν κι αυτά, αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω αρχίζει να το αντιλαμβάνεται.

Ξέρετε, πάρα πολλοί ακόμη και μπροστά μου δεν σταματούν να σχολιάζουν τα κιλά μου. Άρα έχει πολλή δουλειά ακόμη η ιστορία. Δεν σκέφτονται ότι μπορεί να σε πληγώσουν λέγοντάς σου ακόμα και τετ-α-τετ για τα κιλά σου. Το θεωρούν πλάκα. Έχει πολλή δουλειά ακόμη για την πραγματική ισότητα των γυναικών, έχει πολλή δουλειά ακόμη για να σταματήσουμε το bullying, για να σταματήσουμε να κρίνουμε τους ανθρώπους».