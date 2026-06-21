Γρηγόρης Αρναούτογλου: Με πολύχρωμο ολόσωμο μαγιό έκλεψε την παράσταση στα γυρίσματα του Roadshow

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τον νέο κύκλο του «The Roadshow» και φρόντισε να δώσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα από την πρώτη κιόλας ημέρα των γυρισμάτων.

Το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου, ο δημοφιλής παρουσιαστής δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο πλευρό του βρισκόταν ο στενός συνεργάτης του, Διονύσης Κυπριώτης, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί και ιδιαίτερα ευδιάθετοι.

Ωστόσο, αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν η εμφάνισή τους. Οι δύο άνδρες επέλεξαν πολύχρωμα καλοκαιρινά σύνολα με έντονα σχέδια και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας πως το κέφι και το χιούμορ θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στα φετινά γυρίσματα.

Την παράσταση, πάντως, φαίνεται πως έκλεψε το ιδιαίτερο μαγιό του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το οποίο σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες των social media. Με έντονα χρώματα και fun αισθητική, το καλοκαιρινό του look έγινε αμέσως θέμα συζήτησης κάτω από τη δημοσίευσή του.

Ο παρουσιαστής έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται και να αντιμετωπίζει με χιούμορ τον εαυτό του, κάτι που εκτιμά ιδιαίτερα το κοινό του.

Την ίδια ώρα, οι προετοιμασίες για το νέο «The Roadshow» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να ετοιμάζεται να ταξιδέψει ξανά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύοντας μοναδικούς προορισμούς, ξεχωριστούς ανθρώπους και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.