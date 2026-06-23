Γρηγόρης Γκουντάρας: Η αινιγματική απάντηση στις φήμες ότι θα συνεργαστεί με τη Ζήνα Κουτσελίνη

Το τηλεοπτικό μέλλον του Γρηγόρη Γκουντάρα συζητείται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες και φήμες τον θέλουν να συνεργάζεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» τον συνάντησε και τον ρώτησε για όσα ακούγονται.

«Είμαι σε μία φάση περισυλλογής και αναμονής για το μέλλον. Είναι πολύ τιμητικό να ακούγεται το όνομά σου, έτσι όπως έχει γίνει η τηλεόραση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και του χρόνου να είμαστε στη δουλειά που αγαπάμε και κάνουμε πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες» είπε αρχικά.

Και συνέχισε μιλώντας για την παρουσιάστρια: «Την αγαπώ πολύ, πολλά χρόνια τώρα. Και μάλιστα κάτι που δεν έχω πει είναι όταν η Ζήνα έφυγε από τον «Πρωινό Καφέ» για να πάει στον Alpha, εγώ ήμουν αρχισυντάκτης στο «Κάτσε Καλά» και τότε έγινε η πρόταση από την Ελένη Μενεγάκη να πάω στον «Πρωινό Καφέ». Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί της, εύχομαι αν υπάρχει κάτι σε όλο αυτό να υλοποιηθεί».