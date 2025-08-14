Γρηγόρης Θεοδωράκης για φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα: «Θα ζητήσει κανείς μια συγγνώμη»

«Θα ζητήσει κανείς μια συγγνώμη;», αναρωτιέται ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, σε σχόλιο που έκανε για τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τις τελευταίες 48 ώρες μόνο σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης προχωρά σε εκτενέστατη ανάρτηση για να μας εξηγήσει πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και πόσο κακή είναι η αντιπολίτευση. Κυβερνούν έξι χρόνια! Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική; Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους. Θα ζητήσει κανείς μια συγγνώμη;».