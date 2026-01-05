Γροιλανδία: «Δυστυχώς σοβαρολογεί», λέει η πρωθυπουργός της Δανίας για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, μολονότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Ήδη από την Κυριακή η Δανή πρωθυπουργός είχε τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου λέγοντας ότι «είναι απολύτως παράλογο να λέγεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», σημειώνοντας επίσης ότι η Δανία «και επομένως η Γροιλανδία», είναι μέλος του ΝΑΤΟ και προστατεύεται από τις εγγυήσεις ασφάλειας της συμφωνίας.